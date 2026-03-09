Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Хари Кейн отново е на линия за Байерн

  • 9 март 2026 | 14:52
  • 202
  • 0

Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн тренира с отбора преди утрешното гостуване на Аталанта в първия мач от осминафиналите на Шампионската лига.

Очаква се капитанът на Англия да бъде готов за срещата, след като пропусна победата срещу Борусия (Мьонхенгладбах) с 4:1 в мача от Бундеслигата в петък заради травма на прасеца. Кейн получи контузията по време на дербито с Борусия (Дортмунд) преди девет дни.

Байерн обаче ще бъде без вратаря Мануел Нойер, който получи мускулно разкъсване и бе сменен принудително на почивката на мача с Гладбах. Йонас Урбиг ще го замени в стартовия състав. 

Снимки: Imago

