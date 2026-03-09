Хари Кейн отново е на линия за Байерн

Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн тренира с отбора преди утрешното гостуване на Аталанта в първия мач от осминафиналите на Шампионската лига.

Harry Kane is back in team training ahead of tomorrow's game against Atalanta. #UCL pic.twitter.com/eSYjN5nqe1 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 9, 2026

Очаква се капитанът на Англия да бъде готов за срещата, след като пропусна победата срещу Борусия (Мьонхенгладбах) с 4:1 в мача от Бундеслигата в петък заради травма на прасеца. Кейн получи контузията по време на дербито с Борусия (Дортмунд) преди девет дни.

Байерн обаче ще бъде без вратаря Мануел Нойер, който получи мускулно разкъсване и бе сменен принудително на почивката на мача с Гладбах. Йонас Урбиг ще го замени в стартовия състав.

Снимки: Imago