Компани: Всичко беше перфектно, освен допуснатия гол в края

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани даде своята оценка за победата с 4:1 над Борусия (Мьонхенгладбах) в 25-ия кръг на Бундеслигата. Головете за баварците отбелязаха Луис Диас, Конрад Лаймер, Джамал Мусиала и Николас Джаксън. Хари Кейн пропусна мача поради контузия.

„Като изключим допуснатия гол в края, всичко беше перфектно. Демонстрирахме добра интензивност. Момчетата, които бяха на терена, показаха защо заслужават да играят. Те използваха своя шанс и не ни подведоха", сподели Компани.

"В началото на сезона казах, че имам доверие на целия отбор. Когато Хари Кейн е извън игра, имаме други играчи, които могат да вкарват голове. Днес отбелязахме 4 гола", подчерта бившият белгийски национал.

"Надявам се Хари да е готов за двубоя с Аталанта в Шампионската лига. Ако може, ще е отлично. В противен случай ще играем с тези, с които разполагаме“, заяви Компани.

