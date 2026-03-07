Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани: Всичко беше перфектно, освен допуснатия гол в края

Компани: Всичко беше перфектно, освен допуснатия гол в края

  • 7 март 2026 | 01:19
  • 75
  • 0

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани даде своята оценка за победата с 4:1 над Борусия (Мьонхенгладбах) в 25-ия кръг на Бундеслигата. Головете за баварците отбелязаха Луис Диас, Конрад Лаймер, Джамал Мусиала и Николас Джаксън. Хари Кейн пропусна мача поради контузия.

„Като изключим допуснатия гол в края, всичко беше перфектно. Демонстрирахме добра интензивност. Момчетата, които бяха на терена, показаха защо заслужават да играят. Те използваха своя шанс и не ни подведоха", сподели Компани.

Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе
Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

"В началото на сезона казах, че имам доверие на целия отбор. Когато Хари Кейн е извън игра, имаме други играчи, които могат да вкарват голове. Днес отбелязахме 4 гола", подчерта бившият белгийски национал.

"Надявам се Хари да е готов за двубоя с Аталанта в Шампионската лига. Ако може, ще е отлично. В противен случай ще играем с тези, с които разполагаме“, заяви Компани.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

  • 6 март 2026 | 23:53
  • 7918
  • 6
Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

  • 6 март 2026 | 23:25
  • 8663
  • 19
Тотнъм може скоропостижно да уволни Игор Тудор

Тотнъм може скоропостижно да уволни Игор Тудор

  • 6 март 2026 | 22:12
  • 4535
  • 4
Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 23:56
  • 12988
  • 110
Собственикът на Интер Маями разкри заплатата на Меси

Собственикът на Интер Маями разкри заплатата на Меси

  • 6 март 2026 | 21:57
  • 9974
  • 15
Манчестър Юнайтед мечтае за Баркола

Манчестър Юнайтед мечтае за Баркола

  • 6 март 2026 | 21:40
  • 1507
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 23:56
  • 12988
  • 110
Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

  • 6 март 2026 | 23:25
  • 8663
  • 19
Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

  • 6 март 2026 | 23:53
  • 7918
  • 6
Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 29701
  • 81
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 17319
  • 31
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 29946
  • 33