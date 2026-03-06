Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Левандовски: Благодарение на Хари Кейн се гордея още повече с рекорда си

Левандовски: Благодарение на Хари Кейн се гордея още повече с рекорда си

  • 6 март 2026 | 23:01
  • 713
  • 0
Левандовски: Благодарение на Хари Кейн се гордея още повече с рекорда си

Роберт Левандовски коментира възможността Хари Кейн да подобри рекорда му за най-много голове в рамките на един сезон в Бундеслига.та

През сезон 2020/21 полякът отбеляза 41 попадения в 29 мача. Към настоящия момент Кейн има 30 гола в 24 изиграни срещи.

„Хари вкарва изключително много голове. Той играе наистина добре и се справя отлично. Благодарение на него мога да се гордея с рекорда си още повече“, заяви бившият нападател на Байерн пред "Sky Sport Deutschland".

„Aз поставих рекорда си в 29 мача. Бях изиграл 34 срещи и мисля, че щях да отбележа дори повече“, добави Левандовски.

Самият Кейн по-рано коментира шансовете си да подобри постижението на поляка: „Всичко е възможно. Ще видим как стоят нещата към април – тогава ще започна да мисля за това".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

  • 6 март 2026 | 23:53
  • 4893
  • 5
Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

  • 6 март 2026 | 23:25
  • 5613
  • 6
Тотнъм може скоропостижно да уволни Игор Тудор

Тотнъм може скоропостижно да уволни Игор Тудор

  • 6 март 2026 | 22:12
  • 3564
  • 2
Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 23:56
  • 7612
  • 56
Собственикът на Интер Маями разкри заплатата на Меси

Собственикът на Интер Маями разкри заплатата на Меси

  • 6 март 2026 | 21:57
  • 7784
  • 8
Манчестър Юнайтед мечтае за Баркола

Манчестър Юнайтед мечтае за Баркола

  • 6 март 2026 | 21:40
  • 1176
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 23:56
  • 7612
  • 56
Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

  • 6 март 2026 | 23:25
  • 5613
  • 6
Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

  • 6 март 2026 | 23:53
  • 4893
  • 5
Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 27871
  • 76
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 16362
  • 30
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 28772
  • 33