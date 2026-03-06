Левандовски: Благодарение на Хари Кейн се гордея още повече с рекорда си

Роберт Левандовски коментира възможността Хари Кейн да подобри рекорда му за най-много голове в рамките на един сезон в Бундеслига.та

През сезон 2020/21 полякът отбеляза 41 попадения в 29 мача. Към настоящия момент Кейн има 30 гола в 24 изиграни срещи.

„Хари вкарва изключително много голове. Той играе наистина добре и се справя отлично. Благодарение на него мога да се гордея с рекорда си още повече“, заяви бившият нападател на Байерн пред "Sky Sport Deutschland".

Robert Lewandowski on Harry Kane possibly breaking his Bundesliga 41-goal record this season: "Harry Kane is always scoring so many goals and he's playing really good and he's doing a great job. And then I saw I did this in 29 games… if I played 34 games, I can only imagine I… pic.twitter.com/VgYOUy7F6L — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 5, 2026

„Aз поставих рекорда си в 29 мача. Бях изиграл 34 срещи и мисля, че щях да отбележа дори повече“, добави Левандовски.

Самият Кейн по-рано коментира шансовете си да подобри постижението на поляка: „Всичко е възможно. Ще видим как стоят нещата към април – тогава ще започна да мисля за това".

