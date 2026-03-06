Левандовски: Благодарение на Хари Кейн се гордея още повече с рекорда си

Роберт Левандовски коментира възможността Хари Кейн да подобри рекорда му за най-много голове в рамките на един сезон в Бундеслига.та
През сезон 2020/21 полякът отбеляза 41 попадения в 29 мача. Към настоящия момент Кейн има 30 гола в 24 изиграни срещи.
„Хари вкарва изключително много голове. Той играе наистина добре и се справя отлично. Благодарение на него мога да се гордея с рекорда си още повече“, заяви бившият нападател на Байерн пред "Sky Sport Deutschland".
„Aз поставих рекорда си в 29 мача. Бях изиграл 34 срещи и мисля, че щях да отбележа дори повече“, добави Левандовски.
Самият Кейн по-рано коментира шансовете си да подобри постижението на поляка: „Всичко е възможно. Ще видим как стоят нещата към април – тогава ще започна да мисля за това".
Снимки: Gettyimages