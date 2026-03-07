Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  3. Два бързи гола на Скамака спасиха Аталанта срещу Удинезе

Два бързи гола на Скамака спасиха Аталанта срещу Удинезе

  • 7 март 2026 | 20:58
  • 800
  • 0
Два бързи гола на Скамака спасиха Аталанта срещу Удинезе

Отборите на Аталанта и Удинезе направиха зрелищно реми 2:2 в Бергамо в двубоя помежду си от 28-ия кръг на Серия "А". Така “нерадзурите” не успяха да спечелят в трети пореден мач във всички турнири.

Домакините бяха далеч по-настоятелният тим през първото полувреме, но бяха наказани от своя опонент в 29-ата минута, когато Томас Кристенсен се разписа с глава при центриране от корнер. Втората част започна с нов натиск на “нерадзурите”, които обаче отново бяха попарени в 55-ата минута. Тогава избита топка попадна при Кийнън Дейвис, който с удара си я прати в мрежата, след което заедно с Николо Дзаниоло отпразнува гола си с прословутия жест “не можеш да ме видиш” на легендарния кечист Джон Сина.

Това обаче доведе до още по-мощен натиск на Аталанта, както и до два бързи гола на Джанлука Скамака. В 75-ата минута той беше точен с глава след центриране на резервата Никола Залевски. Само четири минути по-късно нападателят вкара и второ попадение с глава, като този път то дойде чрез добавка след избит удар на влезлия от пейката Никола Кръстович. В оставащото време именно домакините търсеха победен гол, но така и не успяха да стигнат до такъв.

Това равенство запази позициите на двата тима в класирането, където Аталанта е на седмото място с актив от 46 точки, а със своите 36 Удинезе е десети.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

  • 7 март 2026 | 16:57
  • 2951
  • 1
Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

  • 7 март 2026 | 16:42
  • 1142
  • 0
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 18851
  • 15
Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

  • 7 март 2026 | 15:55
  • 2032
  • 0
Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

  • 7 март 2026 | 15:32
  • 4176
  • 2
Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

  • 7 март 2026 | 14:50
  • 6484
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски привлича хърватски нападател със 71 гола в кариерата си

Левски привлича хърватски нападател със 71 гола в кариерата си

  • 7 март 2026 | 20:33
  • 10974
  • 24
Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

  • 7 март 2026 | 19:29
  • 19895
  • 19
Рексъм 2:2 Челси, стигна се до продължения

Рексъм 2:2 Челси, стигна се до продължения

  • 7 март 2026 | 21:38
  • 4665
  • 9
Педри и Рафиня резерви за Барселона тази вечер (съставите)

Педри и Рафиня резерви за Барселона тази вечер (съставите)

  • 7 март 2026 | 20:53
  • 1357
  • 4
Ювентус 0:0 Пиза, начало на мача

Ювентус 0:0 Пиза, начало на мача

  • 7 март 2026 | 21:50
  • 830
  • 2
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 23316
  • 19