Два бързи гола на Скамака спасиха Аталанта срещу Удинезе

Отборите на Аталанта и Удинезе направиха зрелищно реми 2:2 в Бергамо в двубоя помежду си от 28-ия кръг на Серия "А". Така “нерадзурите” не успяха да спечелят в трети пореден мач във всички турнири.

Домакините бяха далеч по-настоятелният тим през първото полувреме, но бяха наказани от своя опонент в 29-ата минута, когато Томас Кристенсен се разписа с глава при центриране от корнер. Втората част започна с нов натиск на “нерадзурите”, които обаче отново бяха попарени в 55-ата минута. Тогава избита топка попадна при Кийнън Дейвис, който с удара си я прати в мрежата, след което заедно с Николо Дзаниоло отпразнува гола си с прословутия жест “не можеш да ме видиш” на легендарния кечист Джон Сина.

Това обаче доведе до още по-мощен натиск на Аталанта, както и до два бързи гола на Джанлука Скамака. В 75-ата минута той беше точен с глава след центриране на резервата Никола Залевски. Само четири минути по-късно нападателят вкара и второ попадение с глава, като този път то дойде чрез добавка след избит удар на влезлия от пейката Никола Кръстович. В оставащото време именно домакините търсеха победен гол, но така и не успяха да стигнат до такъв.

Това равенство запази позициите на двата тима в класирането, където Аталанта е на седмото място с актив от 46 точки, а със своите 36 Удинезе е десети.

