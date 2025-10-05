Порто - Бенфика (съставите)

Популярни
Дербито между ЦСКА и Лудогорец остана без победител, отменен гол за разградчани и червен картон за домакините – на живо с анализа на Кирил Динчев след 0:0
  • 5 окт 2025 | 22:15
  • 2411
  • 1
Отборите на Порто и Бенфика се срещат рази вечер в голямото дерби на португалския футбол.

Срещата стартира от 23:15 часа българско време, като ще може да следите най-интересните акценти от мача от в реално време на Sportal.bg.

Срещата е с огромен заряд не само заради историческия сблъсък между "червени" и "сини", но и заради името на Жозе Моуриньо, който вдигна с Порто първата си Шампионска лига като старши треньор през 2004 г., а преди броени седмици пое кормилото на Бенфика. Освен това съперниците, както обичайно са замесени в битката за челните позиции и лисабонци изостават на четири точки от днешния си съперник, който е едноличен лидер и всичко друго освен победа сериозно би компрометирало надеждите на "орлите" за титла.

"Драконите" имат щастието за тях на разположение да бъде Саму Омородион, който продължава да е истинска голова машина и вкара 5 гола в общо 6 мача от началото на сезона.

"Орлите" пък могат да разчитат на безкрайния опит на 37-годишния Николас Отаменди, който демонстрира неуморима форма и тази кампания игра във всички седем мача на своя тим в Лига Португал.

ПОРТО - БЕНФИКА

ЛИГА ПОРТУГАЛ, VIII КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

ПОРТО /4-3-3/: 99. Диого Коща, 20. Алберто Коща, 5. Ян Беднарек, 4. Якуб Кивиор, 74. Франсиско Моура, 8. Виктор Фрохолд, 22. Алан Варела, 10. Габриел Вейга, 11. Пепе Акино, 9. Саму Омородион, 17. Борха Сайнц
СТАРШИ ТРЕНЬОР: Фариоли

БЕНФИКА /4-2-3-1/: 1. Анатолий Трубин, 17. Амар Дедич, 4. Антонио Силва, 30. Николас Отаменди, 26. Самуел Дал, 5. Енцо Баренечеа, 20. Ричард Риос, 8. Фредерик Аурснес, 10. Георгий Судаков, 11. Доди Лукебакио, 14. Евангелос Павлидис
СТАРШИ ТРЕНЬОР: Жозе Моуриньо

НАЧАЛО: 5 октомври 2025 г. (недел) | 23:15 часа
СТАДИОН: "До Драгао", Порто
СЪДИЯ: Мигел Ногейра

