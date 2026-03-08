Отборът на Де Роси разплака Рома за радост на Комо и Ювентус

Отборът на Дженоа записа важна победа с 2:1 при домакинството си на Рома от 28-ия кръг на Серия "А". Така съставът на легендата на „джалоросите“ Даниеле Де Роси прекрати поредицата им от четири срещи без загуба и завърза още повече битката за място в топ 4.

Двата тима изиграха скучно първо полувреме без много положения за гол. Въпреки това още в началото на втората част те си размениха по едно попадение. В 52-рата минута „грифоните“ поведоха след реализирана дузпа на Жуниор Месиас след нарушение на съперниковия капитан Лоренцо Пелегрини срещу Микаел Елертсон при късо изпълнение на корнер. Любопитното е, че това беше първа дузпа срещу Рома през този сезон. „Вълците“ обаче изравниха само три минути по-късно. Тогава при центриране от корнер Месиас изчисти удар с глава на Джанлука Манчини, но Еван Ндика се разписа с глава след добавка. Така защитникът отбеляза гол в трети пореден двубой.

След още три минути Донийл Мален също прати топката във вратата на домакините, но веднага беше маркирана негова засада. За сметка на това, генуезците стигнаха до победно попадение в 80-ата минута, когато резервата Витиня беше точен с удар отблизо пред опразнената врата след асистенция на Патрицио Мазини. В добавеното време влезлият от пейката Руслан Малиновский имаше чудесна възможност да направи успеха по-убедителен, но Миле Свилар направи блестящо спасяване на изстрела му.

Така Рома вече заема петата позиция в класирането с актив от 51 точки, колкото има и четвъртият Комо, но с по-добра голова разлика. Шестият Ювентус пък е само на точка разстояние. Междувременно, Дженоа се отдалечи от зоната на изпадащите и се изкачи на 13-ото място със своите 30 точки, изпреварвайки Каляри и Торино само в голово съотношение.

