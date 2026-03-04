Популярни
  2. Рома
  Рома прати Фъргюсън на консултация със специалист в Англия

Рома прати Фъргюсън на консултация със специалист в Англия

  • 4 март 2026 | 22:59
  • 343
  • 0
Рома прати Фъргюсън на консултация със специалист в Англия

Проблемите с контузени играчи в Рома продължават, като списъкът играчи в лазарета остава дълъг. Един от тях е нападателят Евън Фъргюсън, който е с контузия в глезена и ще се наложи да направи консултация със специалист в Англия.

В сряда Фъргюсън изобщо не беше на тренировъчната база „Тригория“. Според „Кориере дело Спорт“ той е отлетял обратно за Англия за преглед при специалист, като това е организирано в координация с клуба, който държи правата му – Брайтън. Вече може да се каже със сигурност, че Рома няма намерение да активира опцията за закупуване на стойност 35 милиона евро в края на сезона.

Националът на Република Ирландия се бори с повтаряща се контузия в глезена и не е играл от 10 януари. През този сезон Фъргюсън пропусна 11 мача поради травма, като взе участие в 22 срещи за Рома, в които рядко успя да направи добро впечатление.

Това обаче не е единственият проблем за треньора Джан Пиеро Гасперини. Матиас Соуле и Марио Ермосо остават извън строя, а Пауло Дибала поднови тренировки, но и той все още не е готов за игра. Артьом Довбик е друг дълготрайно отсъстващ.

