Дибала се подложи на операция на коляното

Звездата на Рома Пауло Дибала претърпя артроскопска операция на контузеното си ляво коляно, съобщават италиански медии. Според източници от Италия, включително кореспондента на Sky Sport в Рим, Анджело Манджанте, нападателят на Рома се е подложил на диагностична артроскопска операция на лявото коляно.

Още главоболия за Гасперини в атака: Дибала пак се контузи, а Фъргюсън може да се оперира

Аржентинецът не е играл в официален мач от края на януари, като пропусна четири от последните пет срещи заради възпаление на латералната капсула на лявото си коляно. Той се завърна в групата за мача срещу Ювентус в неделя, но остана на резервната скамейка през цялото време. В четвъртък обаче Дибала получи нов рецидив на контузията по време на тренировка.

Според информациите, в петък сутринта Дибала е пристигнал в клиниката „Вила Стюард“ в Рим и по взаимно съгласие с клуба е решил да се подложи на операция, извършена от професор Пиеро Паоло Мариани. Договорът на Дибала с Рома изтича в края на сезона. През настоящата кампания аржентинецът е отбелязал три гола и е направил четири асистенции в 22 мача във всички турнири.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages