Дибала се подложи на операция на коляното

  Рома
  6 март 2026 | 14:09
Звездата на Рома Пауло Дибала претърпя артроскопска операция на контузеното си ляво коляно, съобщават италиански медии. Според източници от Италия, включително кореспондента на Sky Sport в Рим, Анджело Манджанте, нападателят на Рома се е подложил на диагностична артроскопска операция на лявото коляно.

Аржентинецът не е играл в официален мач от края на януари, като пропусна четири от последните пет срещи заради възпаление на латералната капсула на лявото си коляно. Той се завърна в групата за мача срещу Ювентус в неделя, но остана на резервната скамейка през цялото време. В четвъртък обаче Дибала получи нов рецидив на контузията по време на тренировка.

Според информациите, в петък сутринта Дибала е пристигнал в клиниката „Вила Стюард“ в Рим и по взаимно съгласие с клуба е решил да се подложи на операция, извършена от професор Пиеро Паоло Мариани. Договорът на Дибала с Рома изтича в края на сезона. През настоящата кампания аржентинецът е отбелязал три гола и е направил четири асистенции в 22 мача във всички турнири.

Снимки: Gettyimages

