  2. Рома
Дибала ще пропусне минимум шест седмици

  • 7 март 2026 | 01:55
  • 184
  • 0
Нападателят на Рома Пауло Дибала претърпя операция на коляното в вчера. Хирургическата интервенция имаше за цел да коригира повтарящ се проблем с менискуса на футболиста.

На аржентинеца е била извършена диагностична артроскопия на лявото коляно. Прегледът е разкрил малко разкъсване на външния менискус.

По време на процедурата, ръководена от професор Мариани във "Вила Стюарт", хирурзите са отстранили проблема.

Очаква се Дибала да бъде извън терените за около шест седмици, като завръщането му е предвидено за средата на април.

Това означава, че аржентинецът ще пропусне голяма част от оставащия сезон. Тъй като бъдещето му в Рома е несигурно, той ще се надява да се завърне преди края на кампанията, в случай че това е последният му шанс да играе с екипа на "джалоросите".

Много е вероятно през лятото Дибала да премине в Бока Хуниорс.

Снимки: Gettyimages

