Де Роси жадува за реванш срещу Рома

Бившата звезда на Рома Даниеле Де Роси, който сега е треньор на Дженоа, изпитва „желание за реванш“ срещу „джалоросите“ след загубата с 1:3 на „Олимпико“ през декември.

Рома гостува на Дженоа в неделя, а бившият халф даде пресконференция в петък, на която коментира предстоящия двубой.

„В неделя ще има много хора, на които държа, и ще искам да ги прегърна. Междувременно, изпращам прегръдка на Пауло Дибала, но Рома са много силни и без него“, заяви Де Роси.

„Първият мач беше най-лошият ни, откакто съм тук, въпреки грешките, допуснати и в други срещи, и въпреки силата на противника“, отбеляза Де Роси.

„Класата на Рома е безспорна. Това, което ни липсваше, беше реакцията. Играли сме срещу отбори, които ни доминираха, като Наполи или Аталанта, но реакцията винаги я имаше. В неделя ще трябва да сме готови за всичко. Винаги сме се справяли добре у дома, а публиката е позитивна и наистина ни тласка напред. Винаги казвам на приятелите си да дойдат да гледат Дженоа тук, за да разберат", подчерта насатвникът на "грифоните".

„Знаем какъв мач трябва да изиграем. Има и малко желание за реванш от наша страна за това, което направихме в първия двубой. Това беше единственият път, в който се погледнах в огледалото и не се гордеех със себе си; единственият път, в който се прибрах вкъщи и си зададох няколко въпроса", каза още Де Роси.

