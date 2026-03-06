Популярни
  Рома
  2. Рома
  Дибала се завръща в родината си

Дибала се завръща в родината си

  • 6 март 2026 | 20:23
  • 496
  • 0
Дибала се завръща в родината си

Пауло Дибала може да се завърне в Аржентина през лятото. Престоят му в Рома изглежда към своя край. Поредица от контузии и изтичащ договор сочат в тази посока. След поредната травма нападателят се е подложил на артроскопия на лявото коляно. Той не е играл в официален мач от края на януари.

Според аржентински медии има голяма вероятност Дибала да подписа с Бока Хуниорс през лятото. Грандът още не е отправил официална оферта, но се очаква да проведе разговор с представителите на играча в близките седмици.

Гуардиола: В колко финала сме играли последните години? В колко полуфинала? Много
  • 6 март 2026 | 16:49
  • 1179
  • 1

Гуардиола: В колко финала сме играли последните години? В колко полуфинала? Много

  • 6 март 2026 | 16:49
  • 1179
  • 1
Треньорът на Ал-Насър с притеснителни новини за Кристиано Роналдо

Треньорът на Ал-Насър с притеснителни новини за Кристиано Роналдо

  • 6 март 2026 | 15:57
  • 9915
  • 8
Илия Груев е номиран за най-креативно изпълнение в Премиър лийг

Илия Груев е номиран за най-креативно изпълнение в Премиър лийг

  • 6 март 2026 | 15:33
  • 6161
  • 5
Лапорта рязко изостри реториката и посочи най-големия проблем пред проекта на Барселона
  • 6 март 2026 | 15:19
  • 2676
  • 1

Лапорта рязко изостри реториката и посочи най-големия проблем пред проекта на Барселона

  • 6 март 2026 | 15:19
  • 2676
  • 1
Ханзи Флик намекна за дебют срещу Атлетик и даде добри новини за Гави

Ханзи Флик намекна за дебют срещу Атлетик и даде добри новини за Гави

  • 6 март 2026 | 15:15
  • 7481
  • 2
В Барселона продължават да искат играч на Тотнъм, който няма мач за "шпорите"

В Барселона продължават да искат играч на Тотнъм, който няма мач за "шпорите"

  • 6 март 2026 | 14:28
  • 2986
  • 0
Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"
  • 6 март 2026 | 19:50
  • 18281
  • 59

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 18281
  • 59
СК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

СК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

  • 6 март 2026 | 16:01
  • 26151
  • 68
Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение
  • 6 март 2026 | 15:29
  • 22450
  • 35

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

  • 6 март 2026 | 15:29
  • 22450
  • 35
Съставите на Байерн и Гладбах, Нойер, Мусиала и Джаксън са титуляри за баварците
  • 6 март 2026 | 20:43
  • 382
  • 1

Съставите на Байерн и Гладбах, Нойер, Мусиала и Джаксън са титуляри за баварците

  • 6 март 2026 | 20:43
  • 382
  • 1
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 12110
  • 22
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 23215
  • 31