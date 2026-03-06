Дибала се завръща в родината си

Пауло Дибала може да се завърне в Аржентина през лятото. Престоят му в Рома изглежда към своя край. Поредица от контузии и изтичащ договор сочат в тази посока. След поредната травма нападателят се е подложил на артроскопия на лявото коляно. Той не е играл в официален мач от края на януари.

Според аржентински медии има голяма вероятност Дибала да подписа с Бока Хуниорс през лятото. Грандът още не е отправил официална оферта, но се очаква да проведе разговор с представителите на играча в близките седмици.

👀 Según el medio italiano Sky Sport, Paulo Dybala será operado de su rodilla izquierda. Le harán una artroscopía para examinar la zona. Tendrá un mes de recuperación.



👉 Boca lo sigue teniendo en carpeta y sueña con sumarlo en mitad de año, fecha en donde finaliza el vínculo… pic.twitter.com/ty03An1ffk