Ландо Норис не е доволен от изоставането на Макларън

Световният шампион Ландо Норис с Макларън завърши на повече от 50 секунди зад победителя в Гран При на Австралия Джордж Ръсел (Мерцедес), с която бе открит новият сезон във Формула 1. И това представяне на шампионите при конструкторите в последните 2 години изобщо не се хареса на Норис.

След финала Ландо даде да се разбере, че представянето му Гран При на Австралия е подчертало, че Макларън са „далеч от желаното ниво“.

A mighty, multi-lap battle! ⚔️



The lead changed hands several times in the early stages between Charles Leclerc and George Russell in Melbourne 🔄#F1 #AusGP pic.twitter.com/gZRRMdD7gP — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Норис беше единственият представител на Макларън на пистата „Албърт Парк“ в неделя, след като съотборникът му Оскар Пиастри се завъртя и удари болида си в стената по време на опознавателната обиколка преди старта.

След като открито критикуваше новите правила за сезон 2026 и състезанията, които те създават, Норис насочи вниманието си към представянето на Макларън на пистата със същата интензивност, т.е. насочи критиките си към тима.

Тото Волф: Мерцедес срещу Ферари за титлата този сезон

„Мисля, че днес извлякохме максимума - беше категоричен Норис. - Очевидно сме много далеч от колите пред нас, но водих добра битка с Макс Верстапен. Не мислех, че ще останем пред него след средата на състезанието, защото той вече беше зад мен, а стартира последен. Така че нямах големи надежди, но успяхме да го направим.“

„Направихме някои подобрения за първото състезание. Усъвършенствахме колата и научихме нови неща, което беше важно за нас днес. Станахме по-добри, но въпреки това състезанието беше трудно“, добави пилотът.

Люис Хамилтън се закани на Мерцедес за предстоящите стартове

Въпреки че на Макларън им липсваше скорост спрямо Мерцедес в квалификацията и не успяха да влязат в битката за местата на подиума в състезанието, Норис не вярва, че първият кръг от сезона е показал най-вярната картина.

„Преследването, изпреварването и всички тези неща оказват голямо влияние - обясни Норис, попитан откъде идва разликата в темпото в неделя. - Като чиста скорост, на 50 секунди ли сме? Не. Ако имах чисто състезание като Джордж и не трябваше да водя толкова битки, това щеше да ни представи в по-добра светлина, но така се наложи.“

Успех срещу Макларън ще даде сериозен шанс на Ред Бул

„Така че не мисля, че е ужасно. Унищожихме гумите след три обиколки и имаме проблеми с грейнинга на предните гуми, както винаги. Това не се е променило от единия болид на другия, така че имаме много неща за разрешаване. Добрата новина е, че имаме голяма преднина пред колите зад нас. Близо сме до Ред Бул, но лошата новина е, че имаме голямо изоставане от колите отпред“, завърши Норис.

Световният шампион отново критикува новите правила във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages