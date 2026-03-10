Популярни
Арвид Линдблад измести Ланс Строл от тройката за най-млад пилот с точки

  • 10 март 2026 | 19:47
  • 503
  • 0

В неделя Арвид Линдблад направи своя дебют във Формула 1 и взе точки още в първото си състезание, финиширайки осми в Гран При на Австралия.

По този начин британският състезател на Рейсинг Булс стана третият най-млад пилот в историята на спорта, който печели точки. Така той измести от тройката Ланс Строл, чиито първи точки дойдоха в Канада през 2017 година, когато той беше на 18 години и 225 дни.

Арвид Линдблад влезе с летящ старт във Формула 1
Арвид Линдблад влезе с летящ старт във Формула 1

Линдблад спечели своите първи точки на 18 години и 212 дни и се нареди непосредствено зад Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели. Почти сигурно е, че Верстапен никога няма да бъде изместен от първото място в тази класация, тъй като неговите първи точки бяха спечелени на 17 години и 180 дни в Малайзия през 2015. Преди година в Австралия пък Антонели достигна до точките в своето първо състезание, когато той беше на 18 години и 203 дни.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages

