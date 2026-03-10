Арвид Линдблад измести Ланс Строл от тройката за най-млад пилот с точки

В неделя Арвид Линдблад направи своя дебют във Формула 1 и взе точки още в първото си състезание, финиширайки осми в Гран При на Австралия.

Rookie Arvid Lindblad made a dazzling debut in Melbourne ✨



From a rapid start to a P8 finish, the 18-year-old announced his arrival in F1 with a superb drive! 👏 #F1 #AusGP pic.twitter.com/2Cca4OUiH5 — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

По този начин британският състезател на Рейсинг Булс стана третият най-млад пилот в историята на спорта, който печели точки. Така той измести от тройката Ланс Строл, чиито първи точки дойдоха в Канада през 2017 година, когато той беше на 18 години и 225 дни.

Арвид Линдблад влезе с летящ старт във Формула 1

Линдблад спечели своите първи точки на 18 години и 212 дни и се нареди непосредствено зад Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели. Почти сигурно е, че Верстапен никога няма да бъде изместен от първото място в тази класация, тъй като неговите първи точки бяха спечелени на 17 години и 180 дни в Малайзия през 2015. Преди година в Австралия пък Антонели достигна до точките в своето първо състезание, когато той беше на 18 години и 203 дни.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages