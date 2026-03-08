Тото Волф: Мерцедес срещу Ферари за титлата този сезон

Тото Волф вярва, че Мерцедес ще води „сериозна битка“ за титлата във Формула 1 с Ферари след дуела за победата в Гран При на Австралия.

На старта пилотът на Ферари Шарл Леклер поведе колоната, след като стартиралите от първа редица Джордж Ръсел и Кими Антонели се забавиха поради недостатъчен заряд в батериите. Льоклер поведе пред Ръсел, а Люис Хамилтън се нареди трети, като изпревари бързо потеглилия Арвид Линдблад.

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Впоследствие Леклер и Ръсел си размениха лидерството седем пъти в първите 11 обиколки, докато Хамилтън се приближаваше към дуелиращата се двойка, превръщайки битката за челото в тристранна. Ръсел обаче влезе в бокса по време на виртуален автомобил за сигурност, предизвикан от спрелия болид на Ред Бул, управляван от Исак Хаджар.

Това остави Ферари на първа и втора позиция, но отборът не повика нито Леклер, нито Хамилтън в бокса по време на виртуалния автомобил за сигурност, нито при последвалото му повторно активиране заради спрелия болид Кадилак на Валтери Ботас.

Световният шампион отново критикува новите правила във Формула 1

Това позволи на Мерцедес да си върне контрола над състезанието, след като и двата болида на Скудерията най-накрая спряха в бокса при зелен флаг. Така германският тим постигна двойна победа с Ръсел пред Антонели.

Макс Верстапен призова ФИА да предприеме действия срещу правилата за 2026

Това е първата двойна победа за Мерцедес без участието на Люис Хамилтън от Гран При на Италия през 1955 г., когато триумфират Хуан Мануел Фанджо и Пиеро Таруфи.

След състезанието, разсъждавайки върху заплахата от Ферари този сезон, Волф заяви, че отборът от Бракли „го очаква сериозна битка“.

Шарл Леклер: Нямаше как да спечелим днес

„В момента изпитвам огромно удовлетворение от работата на отбора - сподели Волф след финала в Мелбърн. - След като имахме победна серия от осем шампионата, последвана от трудни години, ние все пак печелехме състезания и завършихме втори в шампионата. Но една солидна двойна победа означава, че за предстоящия сезон можеш да се бориш за световната титла, а отдавна не сме имали такова усещане.

„Що се отнася до Ферари, преди състезанието хората казваха: „Ще изчезнете далеч напред“, но това не се случи. Знаем, че Ферари са силни на стартовете и точно това стана. В началото имаше открита битка между Шарл и Джордж. В един момент битката беше тристранна с двата болида на Ферари и Джордж, а накрая и Кими ги настигна. Така че за мен преобладаващото усещане е, че сега ни предстои битка с Ферари.

„Преди старта имаше притеснения, че няма да е вълнуващо по отношение на битките, ускорението и режимите за изпреварване, но всъщност това направи състезанието доста интересно за гледане на писта, която е особено трудна за управление на енергията. Ще видим как ще се развият нещата в Шанхай."

Люис Хамилтън: Наистина се гордея с отбора

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages