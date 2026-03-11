Основател на Формула Е: Формула 1 се опитва да бъде като нас и това е грешка

Един от съоснователите и архитектите на Формула Е Алберто Лонго коментира новите правила във Формула 1, които според него са придвижили спорта твърде много до изцяло електрическия шампионат, което той определя като грешка.

През тази година във Формула 1 беше направена най-голямата промяна в техническите правила в цялата история на световния шампионат от 1950 година насам. За първи път едновременно бяха променени толкова драстично правилата за шаситата, аеродинамиката и задвижващите системи.

Промените по двигатели се отразяват най-много на поведението на колите, тъй като сега се разчита много повече на енергията от хибридната система. Тя дава приблизително 50% от цялата мощност на задвижващата система, но това води до доста бързо разреждане на батериите и съответно колите започват да забавят драстично в края на правите, въпреки че пилотите карат на пълна газ.

Това беше особено видимо в Австралия миналия уикенд, тъй като трасето в Мелбърн е едно от най-трудните за регенерация на електрическата енергия, защото има много малко зони на тежко спиране. Затова ефектът на „супер клипинг“ беше особено видим, най-вече в подхода за деветия завой, където някои пилоти губеха 50 км/ч, след като зарядът в батериите им свършеше.

Още преди началото на сезона Макс Верстапен предупреди, че сега Формула 1 започва да прилича на „Формула Е на стероиди“, а в хода на уикенда в Австралия много хора се присъединиха към мнението на четирикратния шампион. Лонго също подкрепи тази теза и добави, че това се отразява позитивно и на изцяло електрическия шампионат, тъй като сега се говори много повече за него.

„В Испания имаме една много стара поговорка, която гласи, че трябва да оставим хората да говорят. Винаги е хубаво да се вдига шум. Така че, ако си в устата на хората, е защото си важен и на нас това определено ни харесва.



„Единственото, което мога да кажа е, че аз си оставам фен на Формула 1, какъвто винаги съм бил. Определено смятам, че те избраха правила, които, може би, вредят на техния спектакъл и шоуто им малко. Смятам, че те се доближават все по-близо и по-близо до нас. Ние нямаме ексклузивитет, но вече имаме експертиза в тази сфера.



„Да, ние имаме нашия атакуващ режим, който може да се използва за шест или осем минути в състезание и колата не забавя. Мисля, че те трябва да се върнат малко назад. При тях трябва да има шум, максимална мощност и използване на най-модерните технологии, това е Формула 1.



„При нас целта е малко по-различна. Още от първия ни ден. Не сме се колебали между едното и друго. Проблемът е, че те се опитват да станат твърде много като нас. По мое мнение, като фен, те правят грешка. Определено смятам, че те трябва да заложат на своята същност“, каза Лонго в интервю за motorsport.com.

