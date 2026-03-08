Световният шампион отново критикува новите правила във Формула 1

Световният шампион Ландо Норис за пореден път разкритикува „много изкуствените“ правила във Формула 1 за сезон 2026, като смята, че състезанията вече са по-опасни отпреди след драматичната Гран При на Австралия.

Промените в правилата засягат както шасито, така и задвижващата система. Именно последната е най-големият обект на спорове, тъй като електрическата мощност има по-голямо значение. Това означава, че управлението на батерията ще играе по-голяма роля в състезанията, което не се харесва на много пилоти, включително на Норис. В събота той заяви, че „преминахме от най-добрите коли в историята“ към „вероятно най-лошите“.

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Норис завърши пети в откриващото сезона състезание в Мелбърн, като се получи доста напрегната надпревара с постоянни размени на позиции между пилотите.

Това е нещо, което Норис предрече още в предсезонната подготовка, когато каза, че състезанията ще бъдат по-„хаотични“, а пилотите ще се движат напред-назад в класирането в битките гума до гума. Това обаче не е нещо, което се харесва на действащия световен шампион.

На въпрос дали състезанието на „Албърт Парк“ е било твърде хаотично, Норис отговори: „Прекалено много. Пълен хаос е, ще стане голям инцидент, което е жалко. Ние караме и просто чакаме нещо да се случи и да се обърка ужасно.“

„Не е приятно да си в такава позиция, но в момента не можем да направим нищо по въпроса. Жалко е, много е изкуствено, в зависимост от това какво реши да направи задвижващата система и какво прави на случаен принцип понякога.“

Пиастри обясни катастрофата, която не му позволи да стартира пред родна публика

„Просто те изпреварват пет коли или понякога не можеш да направиш абсолютно нищо. Няма какво да променим, така че няма смисъл да говоря повече, но това не е за мен.“

Едно от притесненията, свързани с новите правила, е разликата в скоростта при настигане на друг автомобил. Ако един пилот събира енергия в батерията, колата зад него ще намали разликата по-бързо от преди, което потенциално може да създаде опасна ситуация.

Джордж Ръсел: В началото беше адска битка

„В зависимост от това какво правят останалите, може да има разлики в скоростта от 30, 40, 50 км/ч - добави Норис. - Ако се удариш в друга кола с такава скорост, ще излетиш, ще прехвърлиш оградата и пострадаш както ти, така и може ли много други. Това е доста ужасяваща мисъл.“

Шарл Леклер: Нямаше как да спечелим днес

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages