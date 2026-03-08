Успех срещу Макларън ще даде сериозен шанс на Ред Бул

Бившият световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен коментира представянето на Ред Бул в Гран При на Австралия - състезанието, с което започна новата ера в развитието на спорта. Исак Хаджар отпадна заради повреда в двигателя, а Верстапен си проби път от 20-о място на старта до шестата позиция на финала.

Верстапен преследва световния шампион Ландо Норис за петото място, но малко преди финала се отказа отт гонитбата, като след това коментира, че темпото на новия RB22 изобщо не е толкова лошо, колкото се смяташе след предсезонните тестове.

A mighty, multi-lap battle! ⚔️



The lead changed hands several times in the early stages between Charles Leclerc and George Russell in Melbourne 🔄#F1 #AusGP pic.twitter.com/gZRRMdD7gP — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

„Момчетата и момичетата в Ред Бул свършиха невероятна работа, за да сме на това ниво в началото на кампанията – да се борим с Макларън, които са с двигател на Мерцедес. Мисля, че ако подобрим още малко представянето си, можем да се борим и малко по-напред, и тогава изведнъж светът ще изглежда малко по-добре.“

Нидерландецът е сред няколкото пилоти, изразили притеснения относно „хаотичния“ характер на състезанията – нещо, което той имаше възможност да изпита отблизо, докато си пробиваше път към точките. Тази теза беше изказана от световния шампион Ландо Норис и Макс го подкрепи след финала.

Люис Хамилтън се закани на Мерцедес за предстоящите стартове

През уикенда Ферари продължи силното си представяне от предсезонните тестове, но не успя да затрудни Мерцедес в квалификацията, като дори Хаджар изпревари и двата им болида. В състезанието обаче Скудерията показа по-добро темпо.

„Бях малко изненадан вчера в квалификацията - каза Верстапен за Ферари. - Мислех, че имат още малко резерв, но предполагам, че просто нещата не са се получили. В състезанието не бяха твърде зле и бяха по-напред от нас.“

Тото Волф: Мерцедес срещу Ферари за титлата този сезон

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages