Проблеми с логистиката на Формула 1 преди Гран При на Китай

Кризата в Близкия изток засегна и надпреварата за Гран При на Китай във Формула 1, след като част от оборудването на световния шампионат пристигна по-късно от очакваното в Шанхай.

Става дума за един от най-важните компоненти, а именно гумите, което е принудило Пирели да промени своя график за тяхното поставяне върху джантите и доставянето им на отборите, което традиционно се случва днес. Поради тази причина ФИА за втора поредна седмица прави промяна в протокола за вечерния час, който трябва да се спазва от всички служители на отборите.

В Китай на всеки тим ще му бъде разрешено да остави максимум шестима души, които да работят допълнителни шест часа по подготовката на гумите, след като те бъдат получени от Пирели. Това изключение важи само за днешния вечерен час, който по протокол стартира 42 часа преди старта на първата и единствена тренировка за уикенда и продължава 13 часа.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Снимки: Gettyimages