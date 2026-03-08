Люис Хамилтън се закани на Мерцедес за предстоящите стартове

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън изпрати предупреждение към бившия си тим Мерцедес, че „не е невъзможно“ Ферари да ги настигне, след изключително окуражаващото представяне на Скудерията в Гран При на Австралия.

Седемкратният световен шампион стартира от седма позиция, но още в края на първата обиколка се изкачи до третото място благодарение на светкавичен старт и две отлични изпреварвания срещу Исак Хаджар и Арвид Линдблад.

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Той бързо намери своя ритъм в състезанието и беше реален претендент за подиума, докато Ферари не взе решение да не прибира в бокса нито Хамилтън, нито Шарл Леклер по време на две виртуални коли за сигурност.

За разлика от тях, Мерцедес избраха да направят двоен стоп за победителя Джордж Ръсел и завършилия на второ място Кими Антонели. Това коства ценни секунди на пилотите на Ферари, което трябваше да сменят гуми при зелен флаг.

Джордж Ръсел: В началото беше адска битка

Тази стратегия смъкна Хамилтън до четвърто място. Въпреки че разполагаше с темпото да догони Леклер, времето не беше на страната на 41-годишния пилот, за да опита атака за първия си подиум с Ферари.

Въпреки че пропусна място на почетната стълбичка, Хамилтън изрази задоволство от първото състезание за сезона и е уверен, че Ферари може да настигне Мерцедес.

Световният шампион отново критикува новите правила във Формула 1

„През целия уикенд бях наистина, наистина силен - заяви Хамилтън пред Sky F1. - Квалификацията не показа истинското ни темпо. Мисля, че имахме няколко проблеми по време на квалификацията, което означаваше, че бях по-назад, отколкото трябваше. Както и да е, в състезанието никой от нас не знаеше какво ще бъде истинското съотношение на силите, но се чувствах страхотно от самото начало и очевидно в края намалявах разликата с Шарл.

„Още няколко обиколки и мисля, че щях да го хвана, може би една или две обиколки повече. Така че има много, много позитиви, които да извлечем. Имаме много работа, за да настигнем Мерцедес, но не е невъзможно. Така че, наистина, благодаря на всички в завода, много, много се гордея с работата, която свършихме. Но трябва да продължим да натискаме и да работим усилено.“

Пиастри обясни катастрофата, която не му позволи да стартира пред родна публика

На въпрос дали наистина вярва, че Ферари може да настигне Мерцедес, Хамилтън отговори: „Точно това казах. Вярвам, че можем да намалим разликата. Мисля, че няма да е лесно.“

„Имаме много работа, за да я затворим, защото е доста значителна, особено в една обиколка. Трябва да разберем дали се дължи на мощността или на батерията, но колата е също толкова бърза в завоите. Така че просто трябва да продължим да натискаме.“

Тото Волф: Мерцедес срещу Ферари за титлата този сезон

