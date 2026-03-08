Популярни
Люис Хамилтън се закани на Мерцедес за предстоящите стартове

  • 8 март 2026 | 11:26
  • 146
  • 0

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън изпрати предупреждение към бившия си тим Мерцедес, че „не е невъзможно“ Ферари да ги настигне, след изключително окуражаващото представяне на Скудерията в Гран При на Австралия.

Седемкратният световен шампион стартира от седма позиция, но още в края на първата обиколка се изкачи до третото място благодарение на светкавичен старт и две отлични изпреварвания срещу Исак Хаджар и Арвид Линдблад.

Той бързо намери своя ритъм в състезанието и беше реален претендент за подиума, докато Ферари не взе решение да не прибира в бокса нито Хамилтън, нито Шарл Леклер по време на две виртуални коли за сигурност.

За разлика от тях, Мерцедес избраха да направят двоен стоп за победителя Джордж Ръсел и завършилия на второ място Кими Антонели. Това коства ценни секунди на пилотите на Ферари, което трябваше да сменят гуми при зелен флаг.

Тази стратегия смъкна Хамилтън до четвърто място. Въпреки че разполагаше с темпото да догони Леклер, времето не беше на страната на 41-годишния пилот, за да опита атака за първия си подиум с Ферари.

Въпреки че пропусна място на почетната стълбичка, Хамилтън изрази задоволство от първото състезание за сезона и е уверен, че Ферари може да настигне Мерцедес.

„През целия уикенд бях наистина, наистина силен - заяви Хамилтън пред Sky F1. - Квалификацията не показа истинското ни темпо. Мисля, че имахме няколко проблеми по време на квалификацията, което означаваше, че бях по-назад, отколкото трябваше. Както и да е, в състезанието никой от нас не знаеше какво ще бъде истинското съотношение на силите, но се чувствах страхотно от самото начало и очевидно в края намалявах разликата с Шарл.

„Още няколко обиколки и мисля, че щях да го хвана, може би една или две обиколки повече. Така че има много, много позитиви, които да извлечем. Имаме много работа, за да настигнем Мерцедес, но не е невъзможно. Така че, наистина, благодаря на всички в завода, много, много се гордея с работата, която свършихме. Но трябва да продължим да натискаме и да работим усилено.“

На въпрос дали наистина вярва, че Ферари може да настигне Мерцедес, Хамилтън отговори: „Точно това казах. Вярвам, че можем да намалим разликата. Мисля, че няма да е лесно.“

„Имаме много работа, за да я затворим, защото е доста значителна, особено в една обиколка. Трябва да разберем дали се дължи на мощността или на батерията, но колата е също толкова бърза в завоите. Така че просто трябва да продължим да натискаме.“

Снимки: Gettyimages

