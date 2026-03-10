Във Ферари ще анализират най-дискусионния момент от Гран При на Австралия

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън разкри, че отборът на Ферари ще анализира най-дискусионния момент от надпреварата за Гран При на Австралия, а именно решението да не се спира в бокса по време на виртуалната кола за сигурност.

Тя беше обявена след отпадането на Исак Хаджар, чийто болид се озова в опасна позиция в подхода за деветия завой. Този момент беше използван от пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели, които направиха своите спирания в бокса, докато Хамилтън и неговият съотборник Шарл Леклер останаха на пистата.

Пилотите на Черните кончета спряха малко преди средата на дистанцията, но при зелен флаг, което им коства около десет секунди спрямо Ръсел и Антонели, чиито стопове бяха „безплатни“. В крайна сметка Леклер и Хамилтън завършиха трети и четвърти, което според британеца е максимумът, на който във Ферари са можели да постигнат в Мелбърн.

Все пак той каза, че в отбора ще анализират повторно ситуацията, за да видят дали спиране в бокса по време на неутрализацията на състезанието, е щял да промени изхода от надпреварата. Той също така отново каза, че според него поне един от двамата пилоти на Ферари е трябвало да използва възможността, за да спре в бокса.

„Нямам смесени чувства за това, взехме трето и четвърто място. В крайна сметка Мерцедес бяха по-бързи от нас и нашите позиции са максимумът, който можехме да постигнем. Определено ще разгледаме ситуацията и ще преценим дали един стоп щеше да промени нещата.



„Определено беше тежко, когато видях двата Мерцедеса да влизат, единият пред мен, а другият зад мен. Помислих си, че и ние трябва да спрем. Поне един от нас трябваше да покрие, но ние ще разгледаме ситуацията и ще видим дали има нещо, което можехме да направим по-добре“, заяви седемкратният световен шампион.

Снимки: Gettyimages