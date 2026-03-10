Франко Колапинто е първият носител на новата награда във Формула 1

Пилотът на Алпин Франко Колапинто стана първият носител на новата награда във Формула 1, която ще се дава на пилота, регистрирал най-високата максимална скорост в хода на всяко едно състезание в световния шампионат.

По време на надпреварата за Гран При на Австралия в неделя аржентинецът разви 344 км/ч на дългата отсечка преди деветия завой. Това се случи по време на неговата битка с Габриел Бортолето, когато Колапинто хем разполагаше с по-висока мощност от режима за изпреварване, хем и беше във въздушната струя на своя съперник.

През 2026 година пилотите във Формула 1 ще развиват по-високи максимални скорости спрямо предходните години, тъй като колите разполагат с доста по-ниско челно съпротивление и са малко по-леки. Това обаче е за сметка на скоростта в завоите, където сцеплението ще бъде по-ниско, а крайният резултат са малко по-бавни времена спрямо предходните години.

