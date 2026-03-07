Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  3. Късен автогол зарадва РБ Лайпциг за юбилейна победа над Аугсбург

Късен автогол зарадва РБ Лайпциг за юбилейна победа над Аугсбург

  • 7 март 2026 | 18:54
  • 378
  • 0
Късен автогол зарадва РБ Лайпциг за юбилейна победа над Аугсбург

Отборът на РБ Лайпциг осъществи драматичен обрат за 2:1 над Аугсбург за своята домакинска победа номер 100 в Бундеслигата. Така “биковете” останаха непобедени в 19-пореден мач срещу баварците, които прекъснаха серията си от три успеха в първенството.

В 21-вата минута гостите получиха правото да изпълнят дузпа след намесата на ВАР заради игра с ръка на Кристоф Баумгартнер, но Маартен Вандервоорд спаси удара на противниковия капитан Кевен Шлотербек от бялата точка. Аугсбург все пак наистина взе аванс, но в 39-ата минута, когато Робин Фелхауер се разписа след асистенция на Фабиан Рийдер. През втората част двата тима се изредиха да пропускат големи възможности за гол. Така се стигна до 76-ата минута, когато “биковете” възстановиха равенството след солова акция и хубав шут на Ян Диоманде. В добавеното време на срещата те дори стигнаха до победно попадение под формата на автогол на Артур Чавес, след като избита от вратаря топка рикошира в неговото тяло.

Така петият в класирането РБ Лайпциг събра 47 точки и се изравни по актив с четвъртия Щутгарт след петата си поредна шампионатна среща без поражение. Аугсбург пък остана на деветата позиция със своите 31 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

  • 7 март 2026 | 16:57
  • 2269
  • 1
Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

  • 7 март 2026 | 16:42
  • 1027
  • 0
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 17020
  • 14
Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

  • 7 март 2026 | 15:55
  • 1816
  • 0
Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

  • 7 март 2026 | 15:32
  • 3874
  • 1
Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

  • 7 март 2026 | 14:50
  • 5636
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

  • 7 март 2026 | 19:29
  • 13981
  • 15
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 20935
  • 15
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 17020
  • 14
Рексъм 1:0 Челси, домакините поведоха след първия си шанс

Рексъм 1:0 Челси, домакините поведоха след първия си шанс

  • 7 март 2026 | 20:03
  • 1805
  • 1
Навсякъде поне по гол

Навсякъде поне по гол

  • 7 март 2026 | 17:30
  • 19738
  • 14
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 25900
  • 12