Късен автогол зарадва РБ Лайпциг за юбилейна победа над Аугсбург

Отборът на РБ Лайпциг осъществи драматичен обрат за 2:1 над Аугсбург за своята домакинска победа номер 100 в Бундеслигата. Така “биковете” останаха непобедени в 19-пореден мач срещу баварците, които прекъснаха серията си от три успеха в първенството.

В 21-вата минута гостите получиха правото да изпълнят дузпа след намесата на ВАР заради игра с ръка на Кристоф Баумгартнер, но Маартен Вандервоорд спаси удара на противниковия капитан Кевен Шлотербек от бялата точка. Аугсбург все пак наистина взе аванс, но в 39-ата минута, когато Робин Фелхауер се разписа след асистенция на Фабиан Рийдер. През втората част двата тима се изредиха да пропускат големи възможности за гол. Така се стигна до 76-ата минута, когато “биковете” възстановиха равенството след солова акция и хубав шут на Ян Диоманде. В добавеното време на срещата те дори стигнаха до победно попадение под формата на автогол на Артур Чавес, след като избита от вратаря топка рикошира в неговото тяло.

Our 1️⃣0️⃣0️⃣th home win in the Bundesliga 🔴⚪#RBLFCA pic.twitter.com/7KdI5RfWZN — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) March 7, 2026

Така петият в класирането РБ Лайпциг събра 47 точки и се изравни по актив с четвъртия Щутгарт след петата си поредна шампионатна среща без поражение. Аугсбург пък остана на деветата позиция със своите 31 пункта.

