  Челси
  2. Челси
Рексъм 1:0 Челси, домакините поведоха след първия си шанс

  • 7 март 2026 | 20:03
  • 1819
  • 1
Рексъм и Челси играят при резултат 1:0 в среща от осминафиналите на ФА Къп.

Лондончани контролираха събитията на терена от началото, но без да създават опасности пред вратата на съперника. Гостите владееха топката в големи периоди, но в играта им нямаше ритъм след направените промени. Лиъм Росиниър замени девет от футболистите си от мача с Астън Вила през седмицата. Ромео Лавия започна като титуляр за първи път от повече от четири месеца.

На терена не се случваше нищо интересно до 18-ата минута, когато феновете на "Рейскорс" бяха вдигнати на крака. Великолепно подаване на Калъм Дойл изведе Сам Смит. Защитата на Челси го изпусна, а завърналия се на вратата Роберт Санчес не излезе и нападателят откри резултата.

Снимки: Gettyimages

