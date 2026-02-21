Голово шоу зарадва Аугсбург и продължи негативната серия на Волфсбург

Аугсбург победи с 3:2 като гост Волфсбург в атрактивен мач от 23-тия кръг на Бундеслигата. Баварският тим трябваше на два пъти да изравнява, като с две късни попадения на резерви - първо на Михаел Грегорич, който възстанови равенството в 87-ата минута от дузпа, а след това и с победен гол на Елвис Реджбекай (90+3’), в крайна сметка се поздрави с трите точки.

Така Аугсбург записа четвърта победа в последните си пет мача и се намира на 10-о място с 28 точки. Потвърди се и успешната традиция на баварския тим, който няма загуба вече в 9 поредни мача срещу “вълците”. Кризата във Волфсбург пък е сериозна, като тимът вече е шест поредни мача без победа и може да се озове в опасната зона още този кръг.

В 41-вата минута Волфсбург излезе напред след корнер. Кристиан Ериксен центрира от ъгловия удар, а Яник Герхарт с глава простреля Фин Дамен - 1:0. В 59-ата минута обаче Родриго Рибейро се възползва от добро подаване на Алексис Клод-Морис и изравни. Десетина минути по-късно “вълците” отново излязоха напред, като след добра контра Мохамед Амура намери резервата Кенто Сиогай, който вкара за 2:1.

Драмата в мача обаче тепърва предстоеше. Три минути преди края на редовното време гостите получиха дузпа, която бе реализирана от влезлия от пейката Михаел Грегорич за 2:2. В продължението на двубоя пък Клод-Морис направи втора асистенция и намери друга резерва - Елвис Реджбекай, който от наказателното поле простреля Камил Грабара за крайното 2:3 за Аугсбург.