Ювентус 0:0 Пиза, начало на мача

Отборите на Ювентус и Пиза играят при 0:0 в мач 28-ия кръг на италианската Серия А.

"Старата госпожа" няма право на повече грешки предвид последните си резултати, които поставиха отбора на четири точки от зона "Шампионска лига" в навечериетo на днешния мач.

Момчетата от града на наклонената кула също спешно се нуждаят, тъй като изпадането е виси над главите им като домоклев меч и вече изостават на девет точки от спасителния бряг.

Спрямо зрелищното равенство 3:3 в миналия кръг срещу Рома старши треньорът на домакините Ювентус реши да направи само две промени. Така днес той стартира с Федерико Гати и Мануел Локатели вместо с Лойд Кели и Тюн Копмайнерс, които започнаха в гостуването на "Олимпико". Консейсао и Гати, които вкараха две от трите попадения бяха на линия за първия съдийски сигнал, а третият голмайстор Жереми Бога бе разпределен на пейката. Бога обаче и преди седмица бе резерва за началото, като сега също има потенциалът да се появи в хода на двубоя и да се превърне в златна резерва.

За съжаление, Росен Божинов не попадна в стартовата единайсеторка на Оскар Хилемарк за първия съдийски сигнал, но поне бе в групата за двубоя и имаше надежди да се появи от резервната скамейка. Интересното пък е, че шведският наставник на гостите реши да не прави нито една промяна сред титулярите си, въпреки че в миналия кръг неговият тим остстъпи с 0:1 в домакинството си на Болоня.

Мачът започва в 21:45 часа българско време и може да наблюдавате развитието му в реално време на Sportal.bg.

ЮВЕНТУС - ПИЗА



СЕРИЯ А, XXVIII КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Ювентус: 1. Матия Перин, 15. Пиер Калюлю, 3. Бремер, 4. Федерико Гати, 27. Андреа Камбиазо, 5. Мануел Локатели, 19. Кефрен Тюрам, 7. Франсиско Консейсао, 22. Уестън Маккени, 10. Кенан Йълдъз, 30. Джонатан Дейвид

Старши треньор: Лучано Спалети



Пиза: 12. Николас, 26. Франческо Копола, 4. Антонио Карачоло, 33. Артуро Калабрези, 7. Мехди Лерис, 6. Мариус Марин, 20. Мишел Ебишер, 8. Малте Хьойхолт, 3. Самуеле Ангори, 32. Стефано Морео, 17. Рафиу Дуросинми

Старши треньор: Оскар Хилемарк



НАЧАЛО: 7 март 2026 (събота) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Алианц Стейдиъм", Торино

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Джан Лука Саки