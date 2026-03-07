Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус 0:0 Пиза, начало на мача

Ювентус 0:0 Пиза, начало на мача

  • 7 март 2026 | 21:00
  • 811
  • 2
Ювентус 0:0 Пиза, начало на мача

Отборите на Ювентус и Пиза играят при 0:0 в мач 28-ия кръг на италианската Серия А.

"Старата госпожа" няма право на повече грешки предвид последните си резултати, които поставиха отбора на четири точки от зона "Шампионска лига" в навечериетo на днешния мач.

Момчетата от града на наклонената кула също спешно се нуждаят, тъй като изпадането е виси над главите им като домоклев меч и вече изостават на девет точки от спасителния бряг.

Спрямо зрелищното равенство 3:3 в миналия кръг срещу Рома старши треньорът на домакините Ювентус реши да направи само две промени. Така днес той стартира с Федерико Гати и Мануел Локатели вместо с Лойд Кели и Тюн Копмайнерс, които започнаха в гостуването на "Олимпико". Консейсао и Гати, които вкараха две от трите попадения бяха на линия за първия съдийски сигнал, а третият голмайстор Жереми Бога бе разпределен на пейката. Бога обаче и преди седмица бе резерва за началото, като сега също има потенциалът да се появи в хода на двубоя и да се превърне в златна резерва.

За съжаление, Росен Божинов не попадна в стартовата единайсеторка на Оскар Хилемарк за първия съдийски сигнал, но поне бе в групата за двубоя и имаше надежди да се появи от резервната скамейка. Интересното пък е, че шведският наставник на гостите реши да не прави нито една промяна сред титулярите си, въпреки че в миналия кръг неговият тим остстъпи с 0:1 в домакинството си на Болоня.

Мачът започва в 21:45 часа българско време и може да наблюдавате развитието му в реално време на Sportal.bg.

ЮВЕНТУС - ПИЗА

СЕРИЯ А, XXVIII КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Ювентус: 1. Матия Перин, 15. Пиер Калюлю, 3. Бремер, 4. Федерико Гати, 27. Андреа Камбиазо, 5. Мануел Локатели, 19. Кефрен Тюрам, 7. Франсиско Консейсао, 22. Уестън Маккени, 10. Кенан Йълдъз, 30. Джонатан Дейвид
Старши треньор: Лучано Спалети

Пиза: 12. Николас, 26. Франческо Копола, 4. Антонио Карачоло, 33. Артуро Калабрези, 7. Мехди Лерис, 6. Мариус Марин, 20. Мишел Ебишер, 8. Малте Хьойхолт, 3. Самуеле Ангори, 32. Стефано Морео, 17. Рафиу Дуросинми
Старши треньор: Оскар Хилемарк

НАЧАЛО: 7 март 2026 (събота) | 21:45 часа
СТАДИОН: "Алианц Стейдиъм", Торино
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Джан Лука Саки

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

  • 7 март 2026 | 16:57
  • 2951
  • 1
Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

  • 7 март 2026 | 16:42
  • 1138
  • 0
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 18837
  • 15
Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

  • 7 март 2026 | 15:55
  • 2031
  • 0
Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

  • 7 март 2026 | 15:32
  • 4174
  • 2
Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

  • 7 март 2026 | 14:50
  • 6481
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски привлича хърватски нападател със 71 гола в кариерата си

Левски привлича хърватски нападател със 71 гола в кариерата си

  • 7 март 2026 | 20:33
  • 10870
  • 24
Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

  • 7 март 2026 | 19:29
  • 19846
  • 19
Рексъм 2:2 Челси, стигна се до продължения

Рексъм 2:2 Челси, стигна се до продължения

  • 7 март 2026 | 21:38
  • 4618
  • 6
Педри и Рафиня резерви за Барселона тази вечер (съставите)

Педри и Рафиня резерви за Барселона тази вечер (съставите)

  • 7 март 2026 | 20:53
  • 1330
  • 4
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 23305
  • 19