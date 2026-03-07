Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

Двама бивши национали на Испания най-накрая успяха да се измъкнат от Катар, където от седмица има сериозно напрежение след избухналия военен конфликт между САЩ, Израел и Иран. Става дума за европейския шамоион Хоселу и световния и европейски такъв Хави Мартинес, които по информация на “Марка” са били в двата самолета, които днес са излетели от Доха. С тях са били евакуирани испански граждани, които се намираха в региона.

35-годишният Хоселу, бивш нападател на Реал Мадрид, играе в Ал-Гарафа, а 37-годишният Мартинес, бивш състезател на Байерн, е част от друг катарски клуб - Ал Бида.

Координацията на евакуацията е осъществена с прякото участие на испанското посолство. Ръководителят на мисията Алваро Ренедо е изиграл ключова роля за улесняване на заминаването на гражданите и организирането на транспорта. Дипломатическото представителство е предприело различни действия, за да гарантира, че засегнатите могат да напуснат страната безопасно с този първи полет. Съпругата на друг футболист - Раул де Томас и тримесечното им бебе, както и съпругата на Пабло Санс, помощник на селекционера Юлен Лопетеги в националния отбор на Катар, също са пътували с тези полети.

Самият Лопетеги обаче остава там. Треньорът продължава да изпълнява задълженията си с националния отбор, докато събитията се следят отблизо. По-рано през седмицата баският специалист се опита да отправи успокоително послание от Доха в интервю за RTVE. Той обясни, че властите призовават жителите към предпазливост и че той и неговите близки остават по домовете си.

„Съветът, който ни дават, е да бъдем предпазливи, да не излизаме от вкъщи и да следим за моменти, в които може да има ракети, достигащи зони, които са далеч от нас. Изолирали сме се по най-безопасния начин у дома“, обясни той. Лопетеги също така пожела да успокои най-близкото си обкръжение: „Бих искал да предам на семейството и приятелите си, че всички сме добре и се грижат за нас. Надяваме се да се върнем към нормалния живот възможно най-скоро“. Междувременно изглежда, че местното първенство ще се поднови следващата седмица.

Проведената операция е част от усилията за извеждане на чужди граждани от страната след влошаването на ситуацията в региона. Не е изключено през следващите часове или дни да бъдат организирани нови полети, ако е необходимо, за да се завърши евакуацията на тези, които все още са там.