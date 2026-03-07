Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

  • 7 март 2026 | 16:42
  • 275
  • 0
Бивши национали на Испания евакуирани от Катар

Двама бивши национали на Испания най-накрая успяха да се измъкнат от Катар, където от седмица има сериозно напрежение след избухналия военен конфликт между САЩ, Израел и Иран. Става дума за европейския шамоион Хоселу и световния и европейски такъв Хави Мартинес, които по информация на “Марка” са били в двата самолета, които днес са излетели от Доха. С тях са били евакуирани испански граждани, които се намираха в региона.

35-годишният Хоселу, бивш нападател на Реал Мадрид, играе в Ал-Гарафа, а 37-годишният Мартинес, бивш състезател на Байерн, е част от друг катарски клуб - Ал Бида.

Координацията на евакуацията е осъществена с прякото участие на испанското посолство. Ръководителят на мисията Алваро Ренедо е изиграл ключова роля за улесняване на заминаването на гражданите и организирането на транспорта. Дипломатическото представителство е предприело различни действия, за да гарантира, че засегнатите могат да напуснат страната безопасно с този първи полет. Съпругата на друг футболист - Раул де Томас и тримесечното им бебе, както и съпругата на Пабло Санс, помощник на селекционера Юлен Лопетеги в националния отбор на Катар, също са пътували с тези полети.

Самият Лопетеги обаче остава там. Треньорът продължава да изпълнява задълженията си с националния отбор, докато събитията се следят отблизо. По-рано през седмицата баският специалист се опита да отправи успокоително послание от Доха в интервю за RTVE. Той обясни, че властите призовават жителите към предпазливост и че той и неговите близки остават по домовете си.

„Съветът, който ни дават, е да бъдем предпазливи, да не излизаме от вкъщи и да следим за моменти, в които може да има ракети, достигащи зони, които са далеч от нас. Изолирали сме се по най-безопасния начин у дома“, обясни той. Лопетеги също така пожела да успокои най-близкото си обкръжение: „Бих искал да предам на семейството и приятелите си, че всички сме добре и се грижат за нас. Надяваме се да се върнем към нормалния живот възможно най-скоро“. Междувременно изглежда, че местното първенство ще се поднови следващата седмица.

Проведената операция е част от усилията за извеждане на чужди граждани от страната след влошаването на ситуацията в региона. Не е изключено през следващите часове или дни да бъдат организирани нови полети, ако е необходимо, за да се завърши евакуацията на тези, които все още са там.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

Киву похвали Алегри и разкри за нов проблем в Интер преди дербито с Милан

  • 7 март 2026 | 16:57
  • 126
  • 0
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 8514
  • 7
Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

Байерн ще бъде без Нойер за сблъсъците с Аталанта в ШЛ

  • 7 март 2026 | 15:55
  • 679
  • 0
Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

Масчерано за визитата на Интер Маями при Тръмп: Казаха ни, че ще говорим само за футбол, но се оказа различно

  • 7 март 2026 | 15:32
  • 1325
  • 1
Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

Алегри: Ще се изправим срещу най-силния отбор в първенството

  • 7 март 2026 | 14:50
  • 2340
  • 0
Дербито Милан - Интер ще постави рекорд по приходи в Серия "А"

Дербито Милан - Интер ще постави рекорд по приходи в Серия "А"

  • 7 март 2026 | 11:00
  • 5225
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 8338
  • 10
11-те на Ботев (Враца) и Арда

11-те на Ботев (Враца) и Арда

  • 7 март 2026 | 16:21
  • 2259
  • 0
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 8514
  • 7
Втора лига на живо: Янтра води на "шоколадите", Хебър изравни

Втора лига на живо: Янтра води на "шоколадите", Хебър изравни

  • 7 март 2026 | 17:00
  • 10057
  • 6
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 20118
  • 12
Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

  • 7 март 2026 | 08:26
  • 25536
  • 12