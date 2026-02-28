Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

Мануел Баум не изключва възможността да остане старши треньор на Аугсбург и след края на сезона, след като първоначално се завърна начело като временен наставник. 46-годишният Баум пое поста от Сандро Вагнер с договор до зимната пауза, който след това беше удължен до края на сезона. Отборът спечели 5 от последните си 6 мача, включително срещу лидера в Бундеслигата Байерн Мюнхен с 2:1 през януари.

В петък вечер Аугсбург се наложи с 2:0 над Кьолн, записвайки 150-а победа в 500-ия си мач от германското футболно първенство.

„Имахме подобна ситуация преди Коледа. Със сигурност пак ще седнем за разговори в края на сезона. И тогава ще става въпрос за това кои са най-добрите роли в клуба“, заяви Мануел Баум.

Аугсбург задълбочи проблемите на Кьолн

Той беше начело на Аугсбург от 2016-а до 2019 година през първия си мандат и се завърна в клуба миналото лято като ръководител на отдела за развитие и футболни иновации, преди отново да поеме треньорската позиция.

„Щастлив съм да бъда отново тук, независимо в каква роля. В момента се наслаждавам на това, защото отново спечелихме“, добави Баум след успеха над Кьолн.

Спортният директор Бени Вебер коментира: „Все още не сме постигнали целите си. Не сме приключили. Ще има разговори в даден момент, но нищо не се знае със сигурност.“

