Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аугсбург
  3. Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

  • 28 фев 2026 | 14:25
  • 258
  • 0
Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

Мануел Баум не изключва възможността да остане старши треньор на Аугсбург и след края на сезона, след като първоначално се завърна начело като временен наставник. 46-годишният Баум пое поста от Сандро Вагнер с договор до зимната пауза, който след това беше удължен до края на сезона. Отборът спечели 5 от последните си 6 мача, включително срещу лидера в Бундеслигата Байерн Мюнхен с 2:1 през януари.

В петък вечер Аугсбург се наложи с 2:0 над Кьолн, записвайки 150-а победа в 500-ия си мач от германското футболно първенство.

„Имахме подобна ситуация преди Коледа. Със сигурност пак ще седнем за разговори в края на сезона. И тогава ще става въпрос за това кои са най-добрите роли в клуба“, заяви Мануел Баум.

Аугсбург задълбочи проблемите на Кьолн
Аугсбург задълбочи проблемите на Кьолн

Той беше начело на Аугсбург от 2016-а до 2019 година през първия си мандат и се завърна в клуба миналото лято като ръководител на отдела за развитие и футболни иновации, преди отново да поеме треньорската позиция.

„Щастлив съм да бъда отново тук, независимо в каква роля. В момента се наслаждавам на това, защото отново спечелихме“, добави Баум след успеха над Кьолн.

Спортният директор Бени Вебер коментира: „Все още не сме постигнали целите си. Не сме приключили. Ще има разговори в даден момент, но нищо не се знае със сигурност.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер ще ближе рани след провала в Европа

Интер ще ближе рани след провала в Европа

  • 28 фев 2026 | 07:15
  • 929
  • 4
ПСЖ трябва да вдигне оборотите в първенството

ПСЖ трябва да вдигне оборотите в първенството

  • 28 фев 2026 | 07:00
  • 754
  • 0
Ще върне ли Дер Класикер интригата в битката за титлата?

Ще върне ли Дер Класикер интригата в битката за титлата?

  • 28 фев 2026 | 06:45
  • 2269
  • 0
Коварен съперник на пътя на Барселона

Коварен съперник на пътя на Барселона

  • 28 фев 2026 | 06:30
  • 4209
  • 2
Ливърпул рядко бърка срещу Уест Хам

Ливърпул рядко бърка срещу Уест Хам

  • 28 фев 2026 | 06:15
  • 1389
  • 1
Манчестър Сити няма право на грешка срещу Лийдс

Манчестър Сити няма право на грешка срещу Лийдс

  • 28 фев 2026 | 06:00
  • 1417
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 2:1 Черно море, пълен обрат за домакините

Добруджа 2:1 Черно море, пълен обрат за домакините

  • 28 фев 2026 | 15:20
  • 4367
  • 6
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 10928
  • 32
Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

  • 28 фев 2026 | 14:22
  • 9606
  • 21
Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

  • 28 фев 2026 | 15:10
  • 6730
  • 6
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 13395
  • 105
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 4471
  • 0