Кристиано Роналдо излезе на върха и забрави за напускане: Аз принадлежа на Саудитска Арабия, искам да продължа тук

Голямата звезда на Ал-Насър Кристиано Роналдо за първи път говори публично, след като по-рано през месеца обяви бойкот и пропусна два мача на отбора си. 41-годишният португалец се разписа два пъти при победата с 4:0 над Ал-Хазем и неговият отбор излезе на върха във временното класиране, след като малко преди това Ал-Хилал записа равенство с Ал-Итихад. Противно на слуховете, че през лятото може да напусне, Кристиано Роналдо заяви, че принадлежи на Саудитска Арабия и иска да продължи да играе там.

"Много съм щастлив. Както съм казвал много пъти, аз принадлежа на Саудитска Арабия. Това е страна, която прие много добре мен, семейството ми и приятелите ми. Щастлив съм тук. Искам да продължа. Най-важното е, че продължаваме да се борим. Ние сме на върха. Нашата работа е да печелим, да притискаме съперниците си за титлата и ще видим. На прав път сме. Добри сме и сме уверени. В добра форма сме, да видим какво ще се случи", заяви ентусиазираният Кристиано Роналдо след вчерашния успех.

В договора на Кристиано Роналдо, от който остават още близо 18 месеца, има освобождаваща клауза в размер на 50 милиона евро.

Back where we belong. Now back to work! 💪🏽 pic.twitter.com/25cSiRvx3a — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 21, 2026