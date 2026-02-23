Селекционерът на Португалия: Ако можехме да имаме Кристиано завинаги...

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес разглежда спечелването на Лигата на нациите миналата година като важен момент, който може да допринесе за успеха на тима в предстоящите двубои, особено на Световното първенство през лятото, което наближава с бързи темпове.

“Това беше от съществено значение за това как може да се натрупа увереност, как може да се увеличи вярата на отбора и как групата може да има специална енергия. Когато говорим за Лигата на нациите, това е най-трудният формат. Има 10 срещи, за около 10 месеца, пет различни лагер-сбора, а след това последните два мача са резултат от четвъртфинал в два сблъсъка през март. И след това се играе срещу Германия в Германия - място, където не бяхме печелили от 25 години. И това е първият финал срещу европейски шампион. Така че когато погледнете трудността и сложността на турнира, това е почти стъпка да кажем, че сме направили нещо, което може да ни даде невероятна увереност за бъдещето“, подчертава селекционерът в подкаст на Portugal Football Summit.

В уравнението за този успех, подчертава Мартинес, влиза фундаменталната роля на Кристиано Роналдо: „Той ще бъде най-великият португалски играч на всички времена, независимо дали ще спечели Световното първенство или не. Мисля, че важното за нас е да знаем как можем да имаме най-добрия възможен шанс да се борим за титлата, а това е да анализираме нашите стандарти и да се опитваме постоянно да се подобряваме. И това е специфичният начин, по който всеки ден му дава възможност да се изправи срещу определен противник, по същия начин, по който направихме с Лигата на нациите“.

“Никога не съм работил с играч, който всяка сутрин е така фокусиран и да се опитва да използва деня, за да се подобри. Ако можехме да имаме Кристиано завинаги, това би бил най-лесният начин да тренираме по-младите играчи, когато дойдат в националния отбор, защото той има този фокус. Желанието му е да използва всеки ден, за да стане по-силен“, каза още испанецът за CR7, преди да подчертае силата на колектива.

“Това е от съществено значение, защото разликата между спечелването и неспечелването на трофея е минимална. А триумфът ви дава възможност да елиминирате несигурността. Последното нещо, което искате в съблекалнята, е някой играч да изпитва несигурност. Когато не спечелите трофей и сте направили всичко правилно, оставате с това неизвестно. Ние, когато погледнем това, имаме толкова много играчи, които изпитват победа, че това им дава вяра и разбиране какво е необходимо в тези ключови моменти по време на мач, което помага да се спечели. И това е от съществено значение. Вероятно това е аспект, който не може да се тренира“, отбеляза той.

С все по-натоварените състезателни календари Роберто Мартинес подчерта важността да се позволи на играчите да имат определен период на почивка между сезоните: „Никой не иска да отстъпва, но всички трябва да отстъпят. Това не е въпрос дали клубните или международните състезания печелят. Това не е битка за победа. Това е някой да определи, че това, от което се нуждае един играч, е почивка от три до четири седмици след края на сезона. Точка. Защото тялото се нуждае от това, защото мускулите трябва да се възстановят, защото има умствена умора, която трябва да се преодолее“.