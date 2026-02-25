Гол и асистенция на Кристиано Роналдо, съчетани с две попадения на Иниго Мартинес, върнаха Ал-Насър на върха

Ал-Насър си върна първото място в Саудитката професионална лига, след като разгроми с 5:0 като гост Ал-Найма, който е на последно място в класирането. Кристиано Роналдо даде началото на головия рецитал на гостите с поредния си гол от дузпа. Португалецът се разписа в седмата минута, като това бе гол №965 в професионалната му кариера.

🤖🇵🇹 Cristiano Ronaldo reaches 965 career goals, another milestone. pic.twitter.com/6IaCsnEI5w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 25, 2026

До почивката Кингсли Коман (31') се разписа отблизо, а Иниго Мартинес (42') вкара първия си гол с удар от близо 25 метра и много непохватна намеса на вратаря на домакините.

В началото на второто полувреме Роналдо асистира на Садио Мане, който стреля под напречната греда за 0:4. Иниго Мартинес оформи крайния резултат с втория си гол тази вечер. Този път бившият бранител на Барселона засече хубаво с глава центриране от корнер.

След този успех Ал-Насър отново излезе на първо място във временното класиране, като е на две точки пред Ал-Ахли и вече на три пред миналогодишния шампион Ал-Хилал.

Това бе 11-а поредна победа за тима на Жорже Жезус.

Martínez joins the party… number THREE 🟡🔥 pic.twitter.com/6iCvj4Hg5P — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 25, 2026

Снимки: Gettyimages