Ханзи Флик намекна за дебют срещу Атлетик и даде добри новини за Гави

Треньорът на Барселона Ханзи Флик призна, че ще направи ротации за утрешното гостуване на Атлетик Билбао. Това ще бъде четвъртият мач за каталунците в последните 12 дни, като в момента германецът има на разположение само 14 играчи от първия отбор. Флик увери, че има доверие в играчите от академията. Младите Шави Еспарт и Алваро Кортес тренират с основната група, като е много вероятно десният бек да дебютира утре за първия отбор.

"В случая с Еспарт харесвам увереността му с топката. Той е малко като Филип Лам. Може да играе и като дефанзивен полузащитник или централен защитник и е добър както със, така и без топката. Алваро физически е добра форма; левичар е и може да играе на две позиции.

Атлетик е фантастичен отбор. Знаем, че у дома те са различен тим, така че няма да е лесно. Моят отбор е добре - атмосферата е отлична и всички тренират добре.

Срещу Атлетико всеки даде най-доброто от себе си. Всичко можеше да се случи. Атлетико игра добре в Мадрид, а тук се защитаваше добре. Трябва да го приемем. Чувството ми е, че сме на нивото, което искаме да видим от отбора. Това би трябвало да ни даде увереност.

Трябва да управляваме натоварването и може би утре ще играят някои различни футболисти. Нормално е, когато има толкова много мачове. Ние обаче имаме добро качество на играчите от Ла Масия.

Гави ще пътува с нас. Той тренира с отбора, но все още не е готов. Може би след паузата за националните отбори. Ще видим. Педри може да играе, но трябва да управляваме добре минутите, които ще прекара на терена", заяви Флик преди утрешния сблъсък.

На въпрос за бъдещето на Роберт Левандовски германецът отговори така:

"Имаме все още големи цели през този сезон - играем за два трофея. Фокусирани сме върху това. Ще видим какво ще се случи след това. Много сме доволни от Роберт. Той може да играе утре. Фантастичен е, може да отбележи 20-25-30 гола без проблеми".

"Контузиите? Тези неща се случват. Не съм доволен, казах го след мача. Трябва да говорим за това какво можем да подобрим. Това е моя отговорност. Не на докторите и на физиотерапевтите, а моя. Ако нещо се случи, говоря с всички, за да се подобрим за в бъдеще, за да не се повтаря. Понякога се правят грешки, понякога ситуацията е такава. Не е приятно, че се случва в тези фундаментални моменти, но също така дава възможност на другите играчи да демонстрират нивото си.

Разбира се, важно е, че имаме преднина пред Реал, но в момента това не е определящо. Има много време до края на май. Остава да се изиграят доста мачове. Във вторник още двама наши играчи се контузиха. Те имат своите футболисти в травми. Трябва да гледаш напред и да приемеш това, което вече се е случило", завърши Флик.

Снимки: Imago