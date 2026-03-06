Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  В Барселона вече са набелязали идеалния централен защитник

В Барселона вече са набелязали идеалния централен защитник

  6 март 2026 | 13:44
В Барселона вече са набелязали идеалния централен защитник

Ръководството на Барселона вече сериозно се оглежда за евентуални нови попълнения в защита през предстоящото лято, а едно име е на преден план, твърди вестник “Спорт”. Шефовете на каталунците са набелязали едно конкретно име като абсолютен приоритет, макар и привличането му да изглежда като доста сложна задача и това е Алесандро Бастони. 26-годишният централен защитник е един от най-стабилно представящите се играчи в тази зона в последните няколко сезона. Бастони е солиден физически, играе с ляв крак и в същото време се справя отлично с изнасянето на топката и играта в предни позиции. Именно съвкупност от всички тези фактори и качества го прави идеален за стила на игра на каталунците, а Ханзи Флик би приветствал силно подобно попълнение.

Фонт за битката с Лапорта: Това не е сблъсък между двама човека, а между Барса на миналото и Барса на бъдещето
Фонт за битката с Лапорта: Това не е сблъсък между двама човека, а между Барса на миналото и Барса на бъдещето

На “Камп Ноу” вярват, че разразилата се сериозна полемика около Бастони, проблемите и хулите към него в последните седмици биха могли да го накарат сериозно да се замисли за напускане на Интер. Играчът бе силно критикуван за отявлената си симулация по време на дербито с Ювентус, благодарение на която изкара червен картон на Пиер Калюлю, което спомогна за крайния успех на “нерадзурите” в края на срещата.

Дори се появиха призиви за изваждането на футболиста от националния отбор, а самият той бе принуден публично да се извини за проявата си. Алесандро Бастони е оценяван на около 80 милиона евро, а настоящият му договор е до лятото на 2028 година. В Барселона се надяват, че всички тези проблеми и притегателната сила на клуба биха могли да изиграят необходимата роля, за да пожелае самият футболист да напусне и това да свали драстично цената му. В клуба са оптимисти, че и подобряването на финансовото състояние на клуба в последно време ще им позволи по-сериозни харчове след края на настоящия сезон.

