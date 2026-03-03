Барселона с впечатляващ показател по нещо, с което от години има проблем

Ла Лига публикува актуализираните лимити за разходи за спортни състави, известни още като тавани на заплатите. Това е сумата, която всеки отбор може да похарчи за своя състав, като се вземат предвид приходите и разходите му. Основният фокус беше върху Барселона, който през последните трансферни прозорци не спазваше правилото 1:1 - т.е. да може да харчи толкова, колкото е регистрирал като приходи. Каталунският клуб увеличава своя лимит от 351 милиона евро след летния пазар до 432 милиона след зимния. Въпреки това възстановяване Барса продължава да е над разрешения праг, макар от клуба да са уверени, че скоро ще се върнат към правилото 1:1.

Още през септември, след обявяването на летните лимити, Хавиер Гомес, корпоративен генерален директор на Ла Лига, предупреди, че Барселона има всички предпоставки постепенно да се възстанови икономически. „Барселона функционира без своя стадион, където генерира огромни приходи. Говорим за 70-80 милиона годишно. Те ще се възстановят, въпросът е дали това ще стане след 10 месеца или по-късно“, отбеляза тогава Гомес. Със завръщането на „Камп Ноу“ през ноември, възстановяването вече започна и се очаква да се засили с увеличаването на капацитета на стадиона.

Начело в класацията с голяма преднина остава Реал Мадрид, който може да похарчи за състава си 761 милиона евро – същата сума като през септември. Трети е Атлетико Мадрид с 336 милиона, което е увеличение с 10 милиона спрямо предишните данни. След „дюшекчиите“ се нареждат Виляреал, който запазва своите 173 милиона въпреки ранното отпадане от Шампионската лига; Атлетик, също елиминиран в груповата фаза, но с увеличение от 126 на 132 милиона; Реал Сосиедад, който поддържа лимит от 128 милиона; и Бетис, чийто таван спада от 125 на 122 милиона.

Севиля, чието положение беше критично преди два трансферни прозореца, остава с лимит от 22 милиона евро. Тази цифра е много ниска, но значително по-висока от 684 000 евро, които клубът имаше през миналия сезон. Андалусийският тим вече не е отборът с най-нисък бюджет. Тази позиция сега се заема от Леванте, който претърпява най-голямото орязване: от 35 милиона лимитът му пада на 17 милиона. Според информация на “Марка” причината за тази корекция се дължи на загуби от предходни години, които са отразени в сметките за сезон 24/25.