Барселона даде свидни жертви в битката с Атлетико Мадрид

  • 4 март 2026 | 09:56
Барселона изигра много силен двубой и бе близо до чудото срещу Атлетико Мадрид снощи, като спечели с 3:0, но в крайна сметка с общ резултат 3:4 отпадна и не успя да се класира за финала за Купата на краля.

Това обаче не е единствената неприятна новина за каталунците. Според информациите двама основни играчи на Барселона - Жул Кунде и Алехандро Балде, са получили сериозни контузии и се очаква да отсъстват от терените около месец. "Мундо Депортиво разкрива", че те няма да се завърнат в игра преди следващата пауза в шампионата за мачовете на националните отбори, която е в края на март.

И двамата футболисти не успяха да завършат двубоя срещу Атлетико Мадрид. Френският защитник Кунде поиска смяна още в 11-ата минута, след като усети болка в десния си крак. Юношата на клуба Балде го замени, но на свой ред също напусна принудително терена в 71-вата минута заради мускулен проблем.

Въпреки че предстоят допълнителни прегледи за установяване на точната диагноза, вече е сигурно, че двамата ще пропуснат важни мачове. Сред тях са двубоите от Ла Лига срещу Атлетик Билбао, Севиля и Райо Валекано, както и осминафиналните сблъсъци от Шампионската лига срещу Нюкасъл. Очаква се завръщането им да бъде на 4 или 5 април за гостуването на Атлетико Мадрид.

Контузиите на Кунде и Балде се прибавят към дългия списък с отсъстващи в Барселона. Освен наказания снощи Ерик Гарсия, поради травми срещу Атлети не играха Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Гави и Андреас Кристенсен. От всички тях единствено полският нападател има шанс да се завърне за гостуването на Атлетик Билбао в събота, но ще трябва да носи предпазна маска заради фрактура на лявата очна орбита, получена в мача срещу Виляреал.

Снимки: Imago

