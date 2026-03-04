Левски и Лудогорец (U17) направиха зрелищно равенство с драматичен край

Левски и Лудогорец не излъчиха победител в зрелищния сблъсък между двата отбора от 17-я кръг на Елитната група до 17 години. Двата отбора завършиха при резултат 2:2 в София. Точни за столичани бяха Георги Камбитов от дузпа в (85) и Денис Милетиев (90+1). Попаденията за разградчани отбелязаха Кристиян Желев (76) и Тимур Мустафа (90+4).

В 4-ата минута гостите останаха с човек по-малко. Александър Панайотов не успя да овладее по най-добрия начин върната към него топка, Лазар Петров я отне, а вратарят на разградчани бе принуден да го фаулира, за което получи директен червен картон. При изпълнението на последвалия пряк свободен удар Денис Милетиев стреля опасно, но топката срещна страничната греда след лек рикошет в стената. До края на първото полувреме и двата отбора отправиха удари към двете врати, но до попадение не се стигна.

В 76-ата минута „орлите“ получиха право да изпълнят пряк свободен удар на границата на наказателното поле. Кристиян Желев застана зад топката и с отлично изпълнение откри резултата. В 83-ата минута столичани получиха дузпа за нарушение срещу Денис Милетиев в наказателното поле. Зад топката застана появилият се като резерва Камбитов и не сгреши. Дълбоко в добавеното време Денис Милетиев се озова на стрелкова позиция и реализира, донасяйки пълен обрат за своя тим. Малко след това осмицата на „сините“ бе изгонен за втори жълт картон. Драмата обаче не приключи дотук. В последната си възможност в мача Лудогорец изравни резултата. След центриране от пряк свободен удар Тимур Мустафа се извиси над всички и отбеляза с глава, оформяйки крайното равенство и поделяне на точките.