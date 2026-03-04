Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Левски и Лудогорец (U17) направиха зрелищно равенство с драматичен край

Левски и Лудогорец (U17) направиха зрелищно равенство с драматичен край

  • 4 март 2026 | 14:31
  • 340
  • 0
Левски и Лудогорец (U17) направиха зрелищно равенство с драматичен край

Левски и Лудогорец не излъчиха победител в зрелищния сблъсък между двата отбора от 17-я кръг на Елитната група до 17 години. Двата отбора завършиха при резултат 2:2 в София. Точни за столичани бяха Георги Камбитов от дузпа в (85) и Денис Милетиев (90+1). Попаденията за разградчани отбелязаха Кристиян Желев (76) и Тимур Мустафа (90+4).

В 4-ата минута гостите останаха с човек по-малко. Александър Панайотов не успя да овладее по най-добрия начин върната към него топка, Лазар Петров я отне, а вратарят на разградчани бе принуден да го фаулира, за което получи директен червен картон. При изпълнението на последвалия пряк свободен удар Денис Милетиев стреля опасно, но топката срещна страничната греда след лек рикошет в стената. До края на първото полувреме и двата отбора отправиха удари към двете врати, но до попадение не се стигна.

В 76-ата минута „орлите“ получиха право да изпълнят пряк свободен удар на границата на наказателното поле. Кристиян Желев застана зад топката и с отлично изпълнение откри резултата. В 83-ата минута столичани получиха дузпа за нарушение срещу Денис Милетиев в наказателното поле. Зад топката застана появилият се като резерва Камбитов и не сгреши. Дълбоко в добавеното време Денис Милетиев се озова на стрелкова позиция и реализира, донасяйки пълен обрат за своя тим. Малко след това осмицата на „сините“ бе изгонен за втори жълт картон. Драмата обаче не приключи дотук. В последната си възможност в мача Лудогорец изравни резултата. След центриране от пряк свободен удар Тимур Мустафа се извиси над всички и отбеляза с глава, оформяйки крайното равенство и поделяне на точките.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

  • 4 март 2026 | 09:18
  • 1638
  • 2
Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

  • 4 март 2026 | 09:06
  • 801
  • 0
Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

  • 4 март 2026 | 08:37
  • 18555
  • 14
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 8265
  • 114
Иван Кочев: Много пропуснахме

Иван Кочев: Много пропуснахме

  • 4 март 2026 | 07:59
  • 1265
  • 1
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 8224
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Арда

11-те на Черно море и Арда

  • 4 март 2026 | 15:03
  • 70
  • 0
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 8265
  • 114
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 8541
  • 25
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 13950
  • 10
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 61634
  • 184
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 45481
  • 46