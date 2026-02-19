„Лигата на талантите“ с акцент върху изминалия кръг в Елитната група до 17 години – силно представяне за домакините в първата осмица

През изминалата седмица се изигра първия пролетен кръг в Елитната група до 17 години.

В първата осмица Славия, Ботев (Пловдив) и Лудогорец записаха домакински победи, а Септември и Локомотив (Пловдив) не се победиха.

Във втората осмица Арда и Национал записаха изразителни успехи, Спартак (Плевен) спечели ключови 3 точки с които излезе от зоната на изпадащите, а Пирин и ЦСКА си спретнаха един от най-интересните двубои през кръга.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от Елитните групи.