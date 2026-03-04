Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. С концерт на Античния театър Локомотив (Пловдив) отбелязва вековния си юбилей

С концерт на Античния театър Локомотив (Пловдив) отбелязва вековния си юбилей

  • 4 март 2026 | 14:56
С концерт на Античния театър Локомотив (Пловдив) отбелязва вековния си юбилей

С концерт на Античния театър в Пловдив ще бъде отбелязан вековният юбилей на Локомотив (Пловдив), съобщиха от Фондация "100 години Локомотив", която се ангажира с честванията на празника. Концертът ще е на 29 юни, а билетите за него вече са продажба.

Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев
Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

"На 29 юни, под небето на древния Пловдив, вековната история на нашия любим клуб ще оживее по начин, който никой не е виждал досега. Античен театър ще се превърне в храм на черно-бялата идея, където минало, настояще и бъдеще ще се слеят в един незабравим спектакъл.

Какво ви очаква под звездите? Подготвили сме преживяване, което ще разтърси сетивата ви и ще остане в историята:

Симфоничната мощ на Пловдивската филхармония и хора на операта ще дадат нов, величествен облик.

Духът на Пловдив ще пресъздадат Танцова група „Пловдивъ“ като пренесат ритъма на града и енергията на черно-бялата история върху древната сцена.

Гвоздеят на вечерта безспорно ще са рок гигантите от Б.Т.Р. в уникална и мащабна колаборация със симфоничния оркестър.

Това е само малка част от магията, която сме подготвили... Останалите изненади ще разберете само, ако сте там. Защото това не е просто концерт, а нашият вековен юбилей, изпълнен с много символика, емоция и гордост!", написаха от Фондация "100 години Локомотив".

