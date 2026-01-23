Популярни
Изтеглиха жребия за първия пролетен кръг на елитните юношески групи

  23 яну 2026 | 15:09
  • 1116
  • 0
Днес бе изтеглен жребият за срещите от първия кръг на четирите елитни групи за втория полусезон. За втора поредна година шампионатът ще се проведе по утвърдения регламент с разделяне на участниците в две осмици, което цели по-равностойни и оспорвани двубои.

С оглед улесняване на клубовете, програмата отново е групирана, като мачовете при възрастовите групи U15 и U16 ще се провеждат паралелно, както и тези при U17 и U18. Тази организация позволява по-добра логистика и оптимално планиране на състезателния календар.

Началото на втория полусезон е насрочено за 14-15 февруари, а първенствата ще приключат в края на май. Очакванията са за оспорвана пролетна фаза и множество интересни двубои във всички възрастови групи.

Група А - Елитна група до 15 години

Спартак (Варна) - Лудогорец 
Септември (София) - Левски 
Ботев (Пловдив) - Национал
ЦСКА 1948 - ЦСКА

Група Б  - Елитна група до 15 години

Етър - Добруджа
Академик (Пловдив) - Славия 
Шипка старс - Черно море 
Локомотив (Пловдив) - Дунав (Русе)

Група А - Елитна група до 16 години

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец 
Септември (София) - Левски 
Академик (Пловдив) - Славия 
Етър - ЦСКА

Група Б  - Елитна група до 16 години

Пирин - Арда (Кърджали) 
Пловдив 2015 - Национал
Ботев (Враца) - Черно море 
Ботев (Пловдив) - Дунав (Русе)

Група А  - Елитна група до 17 години

Славия - ЦСКА 1948 
Ботев (Пловдив) - Левски 
Лудогорец - Черно море 
Септември (София) - Локомотив (Пловдив)

Група Б  - Елитна група до 17 години

Хебър - Национал
Пирин - ЦСКА 
Арда (Кърджали) - Етър 
Спартак (Плевен) - Фратрия

Група А  - Елитна група до 18 години

Славия - Локомотив (София) 
Ботев (Пловдив) - Национал 
ЦСКА - Хебър 
Септември (София) - Локомотив (Пловдив)

Група Б  - Елитна група до 18 години

Нефтохимик - Монтана
Пирин - Миньор (Перник)
Арда (Кърджали) - Янтра (Габрово)
Берое - Спартак (Варна)

