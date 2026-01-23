Изтеглиха жребия за първия пролетен кръг на елитните юношески групи

Днес бе изтеглен жребият за срещите от първия кръг на четирите елитни групи за втория полусезон. За втора поредна година шампионатът ще се проведе по утвърдения регламент с разделяне на участниците в две осмици, което цели по-равностойни и оспорвани двубои.

С оглед улесняване на клубовете, програмата отново е групирана, като мачовете при възрастовите групи U15 и U16 ще се провеждат паралелно, както и тези при U17 и U18. Тази организация позволява по-добра логистика и оптимално планиране на състезателния календар.

Началото на втория полусезон е насрочено за 14-15 февруари, а първенствата ще приключат в края на май. Очакванията са за оспорвана пролетна фаза и множество интересни двубои във всички възрастови групи.

Група А - Елитна група до 15 години

Спартак (Варна) - Лудогорец

Септември (София) - Левски

Ботев (Пловдив) - Национал

ЦСКА 1948 - ЦСКА



Група Б - Елитна група до 15 години

Етър - Добруджа

Академик (Пловдив) - Славия

Шипка старс - Черно море

Локомотив (Пловдив) - Дунав (Русе)



Група А - Елитна група до 16 години

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец

Септември (София) - Левски

Академик (Пловдив) - Славия

Етър - ЦСКА



Група Б - Елитна група до 16 години

Пирин - Арда (Кърджали)

Пловдив 2015 - Национал

Ботев (Враца) - Черно море

Ботев (Пловдив) - Дунав (Русе)



Група А - Елитна група до 17 години

Славия - ЦСКА 1948

Ботев (Пловдив) - Левски

Лудогорец - Черно море

Септември (София) - Локомотив (Пловдив)



Група Б - Елитна група до 17 години

Хебър - Национал

Пирин - ЦСКА

Арда (Кърджали) - Етър

Спартак (Плевен) - Фратрия



Група А - Елитна група до 18 години

Славия - Локомотив (София)

Ботев (Пловдив) - Национал

ЦСКА - Хебър

Септември (София) - Локомотив (Пловдив)



Група Б - Елитна група до 18 години

Нефтохимик - Монтана

Пирин - Миньор (Перник)

Арда (Кърджали) - Янтра (Габрово)

Берое - Спартак (Варна)