Септември и Локомотив (Пловдив) не излъчиха победител при 17-годишните

  • 14 фев 2026 | 16:40
  • 485
  • 0
Септември и Локомотив (Пловдив) не се победиха в двубой от 16-я кръг на Елитната група до 17 години. Двата отбора завършиха при нулево равенство на 57-о училище.

Двубоят започна равностойно, като чистите голови положения липсваха. В края на полувремето Локомотив можеше да открие резултата, но изстрел на Благой Полежански от далечно разстояние срещна горната греда. Септември отговори чрез Андрей Грозданов, който се озова на добра стрелкова позиция, но вратарят на „смърфовете“ отрази. При последвалото разбъркване пък топката бе изчистена от голлинията и така двата отбора се оттеглиха при нулево равенство на почивката.

20 минути преди края на мача пред Септември се откри добра възможност за гол. Добро центриране намери Александър Сираков, който стреля с глава, но топката се отби в страничната греда. Последва добавка, която обаче бе спасена от стража на пловдивчани.

До края на мача нулевото равенство продължи да властва на терена и така двата отбора поделиха точките в двубой от първия кръг на пролетния полусезон и разделянето на групата на две осмици.

