Кристиян Наджерян от Ботев (Пловдив) U17 спечели наградата за най-добро спасяване на полусезона

Вратарят на Ботев (Пловдив) до 17 години Кристиян Наджерян получи наградата си за най-добро спасяване на полусезона.

През месец август стражът бе избран от вратарския панел на „Лигата на талантите“ за номер 1. В края на годината всички месечни победители влязоха в борба за най-добро спасяване на полусезона, като този път Sportal.bg проведе вот между треньорите в четирите Елитни групи и те определиха кой да е №1.

Наградата е ваучер за спортна екипировка и за поредна година е осигурена от FPLBG, които са партньор на „Лигата на талантите“ от самото начало на предаването. Те също имаха представител в студиото в лицето на Николай Димитров, който лично връчи ваучера на Кристиян Наджерян.