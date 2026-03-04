Драган Джаич: Ако не беше войната, Звезда щеше да спечели отново КЕШ

Славното ляво крило на Цървена звезда Драган Джаич, който от три години е президент на Сръбската футболна асоциация, направи интересно изказване пред колегите от Sportal.rs във връзка с поредицата "Целият живот на Синиша Михайлович". Бившият шеф на "звездашите" се върна към триумфа срещу Марсилия през 1991 г., когато клубът от Белград стана европейски шампион.

"Ако нямаше война и санкции, Звезда със сигурност щеше да задържи отбора от Бари и Токио. Само ако ситуацията в страната беше различна. Не беше обаче така. Заради събитията в региона отборът се разпадна, много от играчите заминаха да играят в чужбина, клубът получи забрана да играе в евротурнирите и последва упадък. За съжаление, това беше неизбежно. Сигурен съм, че иначе щяхме да повторим Бари, може би дори още два пъти. Със сигурност щяхме да спечелим отново КЕШ", каза легендарният Джая пред Sportal.rs.

Следвай ни:

Снимки: Imago