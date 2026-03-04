Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Цървена звезда
  3. Драган Джаич: Ако не беше войната, Звезда щеше да спечели отново КЕШ

Драган Джаич: Ако не беше войната, Звезда щеше да спечели отново КЕШ

  • 4 март 2026 | 15:46
  • 1060
  • 0
Драган Джаич: Ако не беше войната, Звезда щеше да спечели отново КЕШ

Славното ляво крило на Цървена звезда Драган Джаич, който от три години е президент на Сръбската футболна асоциация, направи интересно изказване пред колегите от Sportal.rs във връзка с поредицата "Целият живот на Синиша Михайлович". Бившият шеф на "звездашите" се върна към триумфа срещу Марсилия през 1991 г., когато клубът от Белград стана европейски шампион.

"Ако нямаше война и санкции, Звезда със сигурност щеше да задържи отбора от Бари и Токио. Само ако ситуацията в страната беше различна. Не беше обаче така. Заради събитията в региона отборът се разпадна, много от играчите заминаха да играят в чужбина, клубът получи забрана да играе в евротурнирите и последва упадък. За съжаление, това беше неизбежно. Сигурен съм, че иначе щяхме да повторим Бари, може би дори още два пъти. Със сигурност щяхме да спечелим отново КЕШ", каза легендарният Джая пред Sportal.rs.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Тръгна повторното дело за мелето на Магуайър на Миконос

Тръгна повторното дело за мелето на Магуайър на Миконос

  • 4 март 2026 | 15:25
  • 588
  • 1
Барселона потвърди за сериозните контузии на Кунде и Балде

Барселона потвърди за сериозните контузии на Кунде и Балде

  • 4 март 2026 | 15:15
  • 2227
  • 1
Селекционерът на Ирак не може да напусне ОАЕ

Селекционерът на Ирак не може да напусне ОАЕ

  • 4 март 2026 | 14:59
  • 551
  • 0
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 8766
  • 9
Френско светило, лекувал Ибрахимович, Неймар и Бензема, ще се грижи за контузения Мбапе

Френско светило, лекувал Ибрахимович, Неймар и Бензема, ще се грижи за контузения Мбапе

  • 4 март 2026 | 14:24
  • 2063
  • 1
Без гостуващи фенове на Галатасарай на "Анфийлд"

Без гостуващи фенове на Галатасарай на "Анфийлд"

  • 4 март 2026 | 13:38
  • 983
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

  • 4 март 2026 | 16:45
  • 3042
  • 22
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 11468
  • 121
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 13517
  • 32
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 8766
  • 9
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 18900
  • 19
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 47662
  • 47