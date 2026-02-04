Таланти на фокус: 21 млади български футболисти с бъдеще в родния футбол

България винаги е била извор на футболни таланти, независимо от колебливите резултати на националния отбор в последните години. В родните школи продължават да израстват обещаващи млади играчи, които със своите качества и развитие дават надежда за по-светло бъдеще. Представяме ви част от най-перспективните млади български футболисти, които все още се състезават у нас и вече правят сериозни крачки напред.

Вратари – стабилна основа

Огнян Владимиров (2008, Левски) – шампион в Елитната група U17, вече трупа опит в Трета лига с дубъла на „сините“.

Александър Панайотов (2009, Лудогорец) – национал за U17 и титулярен вратар на „орлите“ в тази възраст.

Алек Здравков (2010, Левски) – премина от Септември (София), национал за U17 и част от селекцията до 17 години.

Защитници – физика, агресия и лидерство

Преслав Стойков (2009, Лудогорец) – краен бранител с отлична агресия и принос в атака.

Томи Хаджиев (2010, Академик Пд) – централен защитник с респектираща физика и опасен ляв крак.

Витомир Тодоров (2010, Лудогорец) – лидер и сърцат защитник, дирижира отбраната.

Тимур Мустафа (2009, Лудогорец) – отличава се с ръст, стабилност и голове от задна позиция

Борислав Стоичков (2008, Септември) – ляв бек с добра скорост и агресия, играе в Трета лига.

Максимилиан Лазаров (2009, Славия) – стабилен в защита и с отлични подавания; тренира с мъжкия тим.

Полузащитници – двигателят на играта

Александър Вутов (2009, Септември) – дефанзивен халф с баланс между разрушаване и изграждане.

Ястиян Георгиев (2009, Лудогорец) – капитан и лидер, решава мачове с важни голове.

Александър Тодоров (2010, Етър) – моторът в центъра, с еднакво силна игра в двете фази.

Кристиян Митрушев (2010, Академик Пд) – техничен плеймейкър с отлична визия.

Даниел Лилковски (2011, Локомотив Пд) – играе с по-големите, впечатлява с техника и удар.

Радостин Стоилов (2008, Левски) – вече с професионален договор, силен в офанзивен план.

Виктор Добрев (2009, Септември) – офанзивен халф с бързина, асистенции и голове.

Илия Антонов (2010, Академик Пд) – капитан, универсален полузащитник с отлична техника.

Крила и нападатели – головата заплаха

Никола Генчев (2008, Септември) – техничен левичар и капитан на U18.

Андрей Грозданов (2009, Септември) – нападател с нюх към гола и нестандартни решения.

Александър Сираков (2010, Септември) – реализира с двата крака, сред най-добрите в U16.

Петър Петров (2010, Етър) – мощен нападател, вече дебютирал за мъжете във Втора лига.

Тези футболисти са само част от богатия потенциал в българския младежки футбол. С правилно развитие, търпение и шанс на най-високо ниво, те могат да се превърнат в следващото силно поколение на България.