Ботев (Пловдив): Когато трибуните горят - отборът гори на терена!

  4 март 2026 | 14:52
Ботев (Пловдив) благодари на своите привърженици за подкрепата по време на двубоя със Септември (София), спечелен от "канарчетата" с 2:0. "Жълто-черните" стигнаха до победата с два гола в рамките на четири минути, дело на Франклин Маскоте (58') и Педро Игор (62').

Ботев (Пд) организира екскурзия за феновете си за гостуването на ЦСКА 1948
Ботев (Пд) организира екскурзия за феновете си за гостуването на ЦСКА 1948

Ето какво пишат от клуба:

"Скъпи ботевисти,

След вчерашната победа на нашия любим Ботев Пловдив искаме от сърце да ви благодарим! Вие бяхте великолепни!

След вчерашната победа на нашия любим Ботев Пловдив искаме от сърце да ви благодарим! Вие бяхте великолепни!

Вие не сте просто фенове – вие сте сърцето на клуба. Без вас Ботев не е същият. С подкрепа като вчерашната всички видяхме на какво са способни нашите момчета. Когато трибуните горят - отборът гори на терена!

Предстои ни изключително важен мач в неделя в Бистрица. Нека направим така, че нашите момчета да се почувстват като домакини! Нека превърнем стадиона в жълто-черна крепост и да им дадем онази мощна подкрепа, от която се нуждаят точно сега!

Сега е моментът да покажем кои са феновете на Ботев Пловдив!

Ръководството организира екскурзия за мача със символична цена за автобус – само 5 евро. Бройката няма да бъде лимитирана.

Колкото повече сме в Бистрица – толкова по-силна ще бъде подкрепата ни!

Нека застанем рамо до рамо зад нашия отбор!

Само Ботев!".

