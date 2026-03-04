Ботев (Пловдив): Когато трибуните горят - отборът гори на терена!

Ботев (Пловдив) благодари на своите привърженици за подкрепата по време на двубоя със Септември (София), спечелен от "канарчетата" с 2:0. "Жълто-черните" стигнаха до победата с два гола в рамките на четири минути, дело на Франклин Маскоте (58') и Педро Игор (62').

Ботев (Пд) организира екскурзия за феновете си за гостуването на ЦСКА 1948

Ето какво пишат от клуба:

"Скъпи ботевисти,

След вчерашната победа на нашия любим Ботев Пловдив искаме от сърце да ви благодарим! Вие бяхте великолепни!

Вие не сте просто фенове – вие сте сърцето на клуба. Без вас Ботев не е същият. С подкрепа като вчерашната всички видяхме на какво са способни нашите момчета. Когато трибуните горят - отборът гори на терена!

Предстои ни изключително важен мач в неделя в Бистрица. Нека направим така, че нашите момчета да се почувстват като домакини! Нека превърнем стадиона в жълто-черна крепост и да им дадем онази мощна подкрепа, от която се нуждаят точно сега!

Сега е моментът да покажем кои са феновете на Ботев Пловдив!

Ръководството организира екскурзия за мача със символична цена за автобус – само 5 евро. Бройката няма да бъде лимитирана.

Колкото повече сме в Бистрица – толкова по-силна ще бъде подкрепата ни!

Нека застанем рамо до рамо зад нашия отбор!

Само Ботев!".