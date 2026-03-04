Популярни
  Локомотив (Пловдив)
  2. Локомотив (Пловдив)
  Локо (Пд) пусна билетите за ЦСКА 1948

Локо (Пд) пусна билетите за ЦСКА 1948

  4 март 2026 | 15:08
  • 276
  • 0
Локо (Пд) пусна билетите за ЦСКА 1948

Билетите за двубоя между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948 са в продажба, информираха от пловдивския клуб. Мачът между двата тима от XXIV кръг на efbet Лига е на 5 март (четвъртък) от 15:45 часа на "Лаута". Пропуските за срещата се продават онлайн, както и в партньорската мрежа на Ивентим - бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.

Билети за двубоя има и на касите на "Лаута", които работят днес до 19:00 часа, както и утре от 11:00 часа до края на първото полувреме на мача.

Цените на входните талони са следните:

Трибуна "Бесика" - 10 евро (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 5 евро);
Южна трибуна - 10 евро (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 5 евро);
Трибуна "Спортклуб" - 15 евро (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 8 евро).

