Локо (Пд) пусна билетите за ЦСКА 1948

Билетите за двубоя между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948 са в продажба, информираха от пловдивския клуб. Мачът между двата тима от XXIV кръг на efbet Лига е на 5 март (четвъртък) от 15:45 часа на "Лаута". Пропуските за срещата се продават онлайн, както и в партньорската мрежа на Ивентим - бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.

Билети за двубоя има и на касите на "Лаута", които работят днес до 19:00 часа, както и утре от 11:00 часа до края на първото полувреме на мача.



Цените на входните талони са следните:



Трибуна "Бесика" - 10 евро (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 5 евро);

Южна трибуна - 10 евро (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 5 евро);

Трибуна "Спортклуб" - 15 евро (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 8 евро).