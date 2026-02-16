Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори след 16-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори след 16-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 16 фев 2026 | 21:35
  • 665
  • 0
Резултати и голмайстори след 16-ия кръг на Елитната група до 17 години

Славия - ЦСКА 1948 3:0
1:0 Калоян Симеонов (16')
2:0 Кристиан Биберов (40')
3:0 Александър Димитров (76')

Ботев (Пловдив) - Левски 1:0
1:0 Виктор Христов (50')

Лудогорец - Черно море 1:0
1:0 Кристиян Желев (45'+1)

Септември - Локомотив (Пловдив) 0:0

Хебър - Национал 0:3
0:1 Иво Плачков (57')
0:2 Константин Михайлов (63')
0:3 Станислав Симеонов (90'+3)

Пирин - ЦСКА 3:3
0:1 Стивън Матеев (6')
0:2 Асен Москов (11')
1:2 Кирил Пецев (20')
1:3 Диян Митов (29')
2:3 Кирил Пецев (76')
3:3 Кристиан Кръстев (85')

Спартак (Плевен) - Фратрия 2:0
1:0 Християн Цветанов (40')
2:0 Николай Петров (86')

Арда - Етър 5:0
1:0 Радослав Коев (25')
2:0 Даниел Чаушев (42')
3:0 Радослав Коев (74')
4:0 Веселин Попов (78')
5:0 Мартин Мусабашев (85')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Марек скочи на рефер – прати писмо до Георги Иванов, цитира Цветомир Найденов

Марек скочи на рефер – прати писмо до Георги Иванов, цитира Цветомир Найденов

  • 16 фев 2026 | 20:30
  • 2025
  • 5
Тодор Симов: Търсихме да отбележим гол, но не създадохме толкова сериозни ситуации

Тодор Симов: Търсихме да отбележим гол, но не създадохме толкова сериозни ситуации

  • 16 фев 2026 | 19:43
  • 923
  • 2
Ясен Петров: Показахме биткаджийско лице, това е една стъпчица

Ясен Петров: Показахме биткаджийско лице, това е една стъпчица

  • 16 фев 2026 | 19:39
  • 1366
  • 1
Галин Григоров: С командване и викане по отбора успяхме да запазим концентрация

Галин Григоров: С командване и викане по отбора успяхме да запазим концентрация

  • 16 фев 2026 | 19:34
  • 1071
  • 2
Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

  • 16 фев 2026 | 19:23
  • 23223
  • 26
Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

  • 16 фев 2026 | 19:19
  • 19660
  • 94
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

  • 16 фев 2026 | 19:19
  • 19660
  • 94
Жирона 0:0 Барселона, пропуски на Рафиня и Ямал

Жирона 0:0 Барселона, пропуски на Рафиня и Ямал

  • 16 фев 2026 | 22:00
  • 2441
  • 11
Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

  • 16 фев 2026 | 19:23
  • 23223
  • 26
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 37790
  • 47
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 23259
  • 4
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 16618
  • 11