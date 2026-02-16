Резултати и голмайстори след 16-ия кръг на Елитната група до 17 години

Славия - ЦСКА 1948 3:0
1:0 Калоян Симеонов (16')
2:0 Кристиан Биберов (40')
3:0 Александър Димитров (76')
Ботев (Пловдив) - Левски 1:0
1:0 Виктор Христов (50')
Лудогорец - Черно море 1:0
1:0 Кристиян Желев (45'+1)
Септември - Локомотив (Пловдив) 0:0
Хебър - Национал 0:3
0:1 Иво Плачков (57')
0:2 Константин Михайлов (63')
0:3 Станислав Симеонов (90'+3)
Пирин - ЦСКА 3:3
0:1 Стивън Матеев (6')
0:2 Асен Москов (11')
1:2 Кирил Пецев (20')
1:3 Диян Митов (29')
2:3 Кирил Пецев (76')
3:3 Кристиан Кръстев (85')
Спартак (Плевен) - Фратрия 2:0
1:0 Християн Цветанов (40')
2:0 Николай Петров (86')
Арда - Етър 5:0
1:0 Радослав Коев (25')
2:0 Даниел Чаушев (42')
3:0 Радослав Коев (74')
4:0 Веселин Попов (78')
5:0 Мартин Мусабашев (85')