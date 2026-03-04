Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Нападател на Лудогорец се завърна в Аржентина

Нападател на Лудогорец се завърна в Аржентина

  • 4 март 2026 | 15:45
  • 604
  • 0
Нападател на Лудогорец се завърна в Аржентина

Доскорошният нападател на Лудогорец Матиас Тисера официално беше представен като ново попълнение на аржентинския Институто. Тисера идва при "червено-белите" от Кордоба със свободен трансфер и договор до 31 декември 2026 година, като клубът е вкарал опция за още три години.

29-годишният футболист така и не успя да си спечели място в Разград, след като пристигна през февруари 2022-а година от Платенсе. След това беше преотстъпен отново в Аржентина, но за тима на Уракан.

Лудогорец се разделя с Тисера
Лудогорец се разделя с Тисера

"Играчът вече е на разположение на треньора Диего Флорес и може веднага да се присъедини към тренировките. През цялата си кариера нападателят е изградил траектория, която включва опит както в аржентинския футбол, така и в чужбина", се казва в съобщението на клуба от Кордоба, който е на 11-о място от 15 отбора след осем изиграни кръга в група А на Аржентинската Лига Професионал.

Статистиката му в Лудогорец включва 96 мача, в които е вкарал 28 гола и е създал 9 асистенции.

