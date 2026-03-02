Вавалис: Спартак е един от най-добрите отбори в първенството при преход от защитата в атака

Старши треньорът на Монтана Акис Вавалис сподели мнението си преди утрешната визита срещу Спартак (Варна) в междинния кръг от efbet Лига. Двубоят идва само 4 дни след сблъсъка с Ботев (Пловдив) у дома, завършил 0:0.

„Най-важно беше да се възстановим. Изиграхме един много тежък мач срещу Ботев (Пловдив), а сега трябваше и да пътуваме. За мен е най-важно играчите да са свежи. Има и по-позитивно настроение, защото играем добре във всичките двубои. Просто не можем да вземем точки. Сега взехме една точка, мисля, че можеха и да са 3. Трябваше да сме по-концентрирани в последните минути, за да завършим атаките, които имахме. Особено контраатаките, които имахме в края. Но съм доволен от усилието на момчетата срещу този силен противник. Но този мач вече е минало”, каза Вавалис.

Само 4 точки разделят Монтана и Спартак (Варна) в класирането.

„Утре ни очаква двубой срещу пряк конкурент и много силен противник. Нашата концентрация е изцяло върху този мач със Спартак. В домакинските си мачове играят още по-уверено. Според мен са един от най-добрите отбори в първенството при преход от защитата в атака.“, заяви още специалистът.

“Тежи, че отборът е в серия без победа. Затова няма нужда да вкарвам допълнително напрежение. Всички знаят, че във всеки мач играем за трите точки. Работихме да свалим напрежението пред гола. Важното е, че създаваме положения. Ако продължим така, вярвам, че ще отбележим.“, завърши наставникът на монтанчани.