Двама от Монтана пропускат мача със Спартак (Варна)

  • 2 март 2026 | 16:25
Нападателят на Монтана Иван Коконов е с разтежение и остана извън групата и за предстоящото гостуване на Спартак (Варна) във вторник. Трети пореден мач на монтанци ще пропусне заради контузия и десният бек Соломон Джеймс. Защитникът Кристофър Ачемпонг се завръща в игра след изтърпяно наказание.

В последния кръг Монтана спечели първата си точка от пролетния дял на първенството, след 0:0 на стадион "Огоста" срещу Ботев (Пловдив). Отборът обаче все още няма отбелязан гол.

Групата на Монтана за мача със Спартак (Варна):

Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

Защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Кристофър Ачеампонг, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Томас Азеведо, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Филип Ежике, Борис Димитров, Витиньо, Ибрахима Мухаммад, Умаро Балде.

Старши треньор: Акис Вавалис.

