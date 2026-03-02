Двама от Монтана пропускат мача със Спартак (Варна)

Нападателят на Монтана Иван Коконов е с разтежение и остана извън групата и за предстоящото гостуване на Спартак (Варна) във вторник. Трети пореден мач на монтанци ще пропусне заради контузия и десният бек Соломон Джеймс. Защитникът Кристофър Ачемпонг се завръща в игра след изтърпяно наказание.
В последния кръг Монтана спечели първата си точка от пролетния дял на първенството, след 0:0 на стадион "Огоста" срещу Ботев (Пловдив). Отборът обаче все още няма отбелязан гол.
Монтана оправя терена на "Огоста"
Групата на Монтана за мача със Спартак (Варна):
Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;
Защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Кристофър Ачеампонг, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;
Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Томас Азеведо, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Филип Ежике, Борис Димитров, Витиньо, Ибрахима Мухаммад, Умаро Балде.
Старши треньор: Акис Вавалис.