  2. Монтана
  Акис Вавалис: В края трябваше да решим мача

Акис Вавалис: В края трябваше да решим мача

  27 фев 2026 | 17:40
  • 122
  • 0

Старши треньорът на Монтана Акис Вавалис говори след равенството на своя тим с Ботев (Пловдив). Двата тима не се победиха и завършиха 0:0.

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

“Мачът беше равностоен, имаше положения и пред двата отбора. Ние имахме повече удари и в края трябваше да решим мача. Ботев се отвори доста повече и ние имахме предпоставки, в които излизахме четирима на един, петима на двама. Но това е. Една точка и продължаваме. Досега заслужавахме поне една точка, тя дойде днес. Имаме важен мач във вторник и продължаваме да работим и да коригираме грешките.

И при статичните положения имахме подобрение спрямо първия мач. В дефанзивен план стояхме добре във всички мачове. Проблемът беше в транзита. Откакто сменихме и схемата вече имаме повече шанс да вкарваме. Но трябва и да го правим, да сме по-концентрирани, да вярваме повече. Това е. Миналото е минало. Радващото е, че създаваме положения и ако продължим така, ще ги реализираме.

Радвам се, че започваме да създаваме положения, но и тези, които влизат от пейката, трябва да дадат малко повече. Последните 10-15 минути имахме страхотни предпоставки да вкараме гол.

Искаме трите точки, когато не можем да ги спечелим, трябва да осигурим поне една. Когато има много мачове и не побеждава, това тежи. Когато играем повече с топката, момчетата се вдигат психологически. Във вторник предстои тежък мач, отново ще сме гости.

Физически са много добре. Имам добри впечатления от Спартак (Варна). Играят с агресия, борят се с всяка една топка. Трябва да работим за този мач, но първо трябва да се възстановим. Имам доверие на тези момчета”, заяви Вавалис.

