Важни играчи и мощна публика ще помагат на "соколите"

Варненските "соколи" излизат в търсене на първата си победа през пролетния полусезон в изключително важен сблъсък срещу прекия конкурент за оцеляване – Монтана. Двубоят се очертава като ключов и за двата отбора в битката за запазване на мястото в групата. Добрата новина за Спартак (Варна) е завръщането на двама основни състезатели – нападателя Цветелин Чунчуков и защитника Ангел Грънчов. Именно Грънчов се очаква да заеме мястото в центъра на отбраната на наказания Димо Кръстев, който пропуска срещата заради червения картон, получен срещу Арда (Кърджали).

Ръководството и феновете на варненци призоваха в социалните мрежи всички привърженици да напълнят клубния стадион и да подкрепят отбора на празничния 3 март. Срещата между Спартак (Варна) и Монтана ще се играе на 3 март от 13:30 часа на стадиона на варненци. "Не сме се предали. Имаме още доста срещи срещу преки противници. Отборът притежава по-голям потенциал и не заслужава да бъде в последната четворка. Предстои ни много важен мач срещу Монтана – двубой, в който трябва да сме много добре организирани, съсредоточени и да покажем потенциала си", заяви наставникът на "соколите" Гьоко Хаджиевски.



Пламен Трендафилов